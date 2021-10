Yadier Molina se une a Humana

Humana Puerto Rico estrena nueva campaña para dar inicio al periodo abierto de inscripción de Medicare Advantage con el receptor puertorriqueño de las grandes ligas Yadier Molina junto a su mamá.

Como parte de la campaña inspirada “si quieres un plan que cubra todas las bases con Humana es que es” se presenta la analogía como un plan puede tener todos los atributos para cuidar y proteger a una madre como lo hace un hijo.

“En Humana nos sentimos muy orgullosos que Yadier y su mamá formen parte de nuestra campaña. Fue una excelente selección pues ambos son el vivo ejemplo de una familia puertorriqueña, donde no importa la situación o condición, los hijos siempre buscan la mejor protección de salud para sus padres” indicó el presidente de Humana, Luis A. Torres Olivera.

La producción del comercial fue coordinada por la agencia de publicidad DDB Latina Puerto Rico, filmada totalmente en la Isla con talento puertorriqueño por el director Ángel Traverso y la casa productora Latitude.

La campaña presentará en diferentes etapas los productos y servicios que ofrecerá Humana en este periódo de inscripción que comienza el 1 de octubre y que culmina el 7 de diciembre.

En términos de beneficios la tarjeta de débito Humana Extra será uno de los beneficios que se destacarán en este periodo. Es una tarjeta de débito donde el beneficiario recibe $25 o $50 mensuales, de acuerdo al plan que escoja, para un total de $300 o $600 al año. La tarjeta no tiene requisitos todos los beneficiarios de Platino pueden obtenerla y algunos planes no platino igual. Además, las tarjetas tienen rollover, el dinero que no se usa en un mes pasa al próximo acumulándose el dinero no usado. La misma puede ser utilizada en todos los comercios que aceptan ATH y retirar dinero de los cajeros automáticos.