Yadier Molina “vuelve al ataque”

El pelotero de las grandes ligas, Yadier Molina, volvió a expresarse en las redes sociales sobre la más reciente controversia que rodea a la distribución de suministros en Puerto Rico. Exigió la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez.

En esta ocasión, el receptor puertorriqueño apuntó hacia la Primera ejecutiva, tras asegurar que "es parte del problema".

Junto con una imagen que desglosa cuatro casos que causaron revuelo en el país -pero que el Departamento de Justicia no investigó-, el boricua exigió la renuncia.

"Usted es parte del problema, no intente desligarse! Puerto Rico no olvida que ayudaste a incubrir los vagones de ayudas que botaron al no investigar.Ahora sale a reducir que hasta almacenes llenos de suministros. INACEPTABLE e IMPERDONABLE!", escribió.

"¡No más abusos, no más burlas!", concluyó.

Este sábado, Molina se mantuvo activo en las redes, durante un intercambio de mensajes contundentes con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Es hora de que recojas y te vayas. Y BTW, el “bruto” es usted. Puesto para que te vayas, renuncies o te saquemos, usted decide”, escribió el receptor en uno de los intercambios, en el que hace referencia al momento en el que el también presidente del Partido Nuevo Progresista catalogó como "brutos" a quienes exhortaran a no donar suministros al gobierno.

Las expresiones originales de Schatz:

"¿Qué le vamos a recomendar, que esperen que esa gente y el gobierno no haga nada? Alguna gente sería capaz… ¡Así de brutos son! ¡Así de irresponsables son!"

