Zanqueros boricuas rompen récord Guinness por los pacientes del Oncológico

¡Dos zanqueros puertorriqueños al récord Guinness! JONATÁN RIVERA Y ALAN RAYNEL MOJICA SOBREPASAN LA HAZAÑA QUE CONQUISTÓ CHINA EN 2003 Ambos jóvenes, que son voluntarios oficiales de “Da vida caminando con Raymond” desde hace una década, realizaron “24 horas en zancos por el Oncológico”. — (Fajardo, Puerto Rico / 20 de junio de 2020)- Justo a las 2:28 de la madrugada de hoy, sábado, los puertorriqueños Jonatán Rivera y Alan Raynel Mojica rompieron el récord Guinness establecido de 49.4 millas caminando en zancos por 24 horas, que se había conquistado del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2003 en China. ¡Los jóvenes completaron 50 millas a esa hora! Los zanqueros, muy conocidos en la Isla por ser parte de los voluntarios de “Da vida caminando con Raymond” -evento del comediante Raymond Arrieta (Telemundo)- lograron casi 12 millas más a las 9:00 AM cuando culminó el período de “24 horas en zancos por el Oncológico”. Esta hazaña, que se llevó a cabo en la pista atlética del Complejo Deportivo Hipólito Robles en Fajardo, fue a beneficio del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez, que ha dejado de recibir fondos debido a la cancelación de actividades por la pandemia del Covid-19. Jonatán Rivera (de 33 años, de Luquillo, que reside ahora en el estado de la Florida) y Alan Raynel Mojica (de 26 años, natural de Corozal ) llevan una década con un vínculo directo con esta noble causa. Las donaciones se hicieron a través de ATH Móvil, al 787 504-4454. “Fue súper doloroso y caliente. Estuvimos enfocados y con un apoyo brutal de los voluntarios de la caminata ‘Da vida caminando con Raymond’, amistades y del Municipio de Fajardo. Hubo hasta música, batucada. Siempre nos mantuvimos con mucha energía”, afirmó Jonatán Rivera. Alan Raynel Mojica sostuvo, por su parte, “ya lo habíamos intentado una vez y sabíamos que era posible, pero no imaginábamos que iba a ser tan duro”. El zanquero se refiere a que habían intentado romper el récord Guinness en 2018, lo que hicieron con 55.3 millas en 24 horas, pero no cumplieron con todas las reglas. Ambos zanqueros están sumamente agradecidos del alcalde de Fajardo, José Aníbal "Joey" Mel