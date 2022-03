Zuleyka Rivera gana pleito legal contra tiendas Kress

La ex Miss Universo, Zuleyka Rivera se anotó una victoria en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en la demanda radicada contra Kress Stores of Puerto Rico Inc., se informó el miércoles.

“Con este triunfo en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito se estableció que los costes y honorarios se gravarán a favor de la demandante, que continuará en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico con el caso por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios”, dijo el abogado Edwin Prado Galarza en declaraciones escritas.

Explicó que este foro concluyó que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico cometió un error, por lo que anuló su orden de desestimación de la acción y estableció la devolución para nuevos procedimientos, por el pleito radicado contra Kress Stores y su Principal Oficial Ejecutivo Mark Berezdivin por incumplir con el acuerdo comercial firmado el 5 de agosto de 2009.

El mismo modificado a través de un acuerdo verbal que le permitía usar su nombre, título del concurso, imagen y semejanza para el desarrollo y la promoción de, entre otras cosas, artículos de marca de ropa y fragancias. A cambio, Rivera recibiría una suma fija por derecho.

Mencionó que el plazo original del acuerdo contractual era de dos años, pero cuando se fijó la expiración, Kress Stores ejerció la opción contractual de prorrogarlo por otro año (hasta agosto de 2012) a una suma fija al año. A partir de ese entonces, los pagos anuales por la cantidad previamente acordada continuaron para cada “año de contrato” renovado verbalmente hasta agosto de 2018.

“Justo en 2018, Kress Stores no pagó a Zuleyka Rivera el estipendio anual establecido. En su lugar intentó renegociar la cifra de compensación, lo que fracasó y en marzo de 2020, se envió a Kress Stores una contabilidad de los pagos adeudados y una carta de cese y desista”, recordó el abogado.

Sostuvo que Kress Stores y Berezdivin reconocieron, entonces, la deuda con Miss Universe 2006, por lo que hicieron un pago parcial y anunciaron que tenían la intención de pagar la deuda de acuerdo con un plan de pago revisado. También alegaron que ya no tenían ninguna de las mercancías de marca de la demandante a mano.

Mientras tanto, aseguró que Kress Stores continuó manteniendo y comercializando productos etiquetados con su marca en sus tiendas físicas y en línea. La exreina universal nunca aceptó un plan de pago revisado.

En la demanda millonaria interpuesta, Zuleyka Rivera -representada por la firma del licenciado Edwin Prado Galarza- exige el dinero adeudado, más una compensación por daños y perjuicios provocados por el uso indebido de su nombre y de su imagen.