Suicidios en Estados Unidos alcanzan un máximo histórico en 2022

NUEVA YORK - Durante el 2022 en Estados Unidos, alrededor de 49,500 personas se quitaron la vida, en lo que constituye el récord histórico hasta el momento, según las más recientes estadísticas del gobierno publicadas este jueves.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que publicaron las cifras, aún no calculan la tasa de suicidios para este 2023. Sin embargo, los datos disponibles sugieren que en Estados Unidos los suicidios son ahora más comunes que lo que ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial, dijo The Associated Press.

Especialistas en el tema dicen que abordar el tema del suicidio es complicado. El aumento en las cifras, consideran, podría deberse a una mezcla de factores, que incluyen desde tasas más altas de depresión hasta el limitado acceso a los servicios de salud mental.

Pero un factor principal es la creciente disponibilidad de armas, dijo Jill Harkavy-Friedman, vicepresidenta sénior de investigación de la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio.

Los intentos de suicidio con armas de fuego terminan en la muerte con mucha más frecuencia que aquellos con otros medios, y las ventas de armas se han disparado, colocando armas de fuego en más y más hogares, subrayó la dirigente.

De acuerdo con estudios realizados por los CDC dados a conocer hace semanas, el suicidio refleja una importante crisis de salud pública en todo el país. Las tasas de suicidio entre los hispanos aumentaron en un 38% entre 2013 y 2020.

Esos datos fueron enmarcados con el lanzamiento del servicio en español de la Línea 988, antes conocida como Línea de Vida Nacional para la Prevención del Suicidio, que fue establecida en 2005 aunque solo daba atención en inglés. Desde julio pasado se amplió el servicio para abarcar a la comunidad hispana desde más 200 centros en el país.