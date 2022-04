Vivió por 10 años con una mancha en su uña sin saber que era cáncer

NUEVA YORK - Durante una década, María Sylvia tuvo una raya de color oscuro en una uña que ella dice apareció cuando estaba en la secundaria. Como alguien que le gustaba practicar deportes, Sylvia pensó que se trataba de un golpe, lo que no sabía era que tenía un raro tipo de cáncer.

Sylvia sí fue a un dermatólogo para que la examinara pero los médicos le dijeron que era un lunar y que no debía preocuparse.

"(El dermatólogo) básicamente dijo que lo más probable es que se trate de un lunar en la cama de la uña y que probablemente no va a ser motivo de preocupación porque la alternativa era como un 1% de posibilidades de que fuera este cáncer", Sylvia le dijo a TODAY. "Básicamente me dijeron que esperara y observara para ver si se oscurecía, si crecía".

No fue hasta que un colega le aconsejó que pidiera una segunda opinión, que se enteró de que en realidad era un raro cáncer de piel llamado melanoma subungueal.

¿QUÉ ES LA MELANOMA SUBUNGUEAL?

Aunque los melanomas subungueales no ocurren frecuentemente, la decoloración de las uñas es bastante común. Las infecciones causadas por hongos, las contusiones y los lunares pueden provocar rayas en las uñas de los dedos de las manos y de los pies. Las personas que trabajan con maquinaria pesada, como los trabajadores de construcción, suelen tener múltiples estrías en las uñas.

"Es un subtipo bastante raro. Sin embargo, por eso puede no ser detectado y puede seguir durante años sin ser reconocido", dijo el doctor Adam Friedman, presidente de dermatología de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud George Washington, que no era el médico de Sylvia, a TODAY. " Podría ser sin duda agresivo si no se detecta - esa es la regla de todos los melanomas".

Para más información, visita TODAY.com