Investigan muerte de Marine puertorriqueño atropellado en Kissimmee

Joshua Guzmán, un marine puertorriqueño de 23 años, murió atropellado en Kissimmee el pasado lunes. El joven vivía en Tennessee y se encontraba en el centro de Florida visitando a sus seres queridos antes de viajar a Japón para continuar con sus servicios en los Marines.

Según la Patrulla de Carreteras del Estado de Florida, Joshua fue atropellado por el conductor de una Honda Odyssey 2024 en uno de los carriles en dirección este de la autopista I-4. El joven intentaba pedir ayuda luego de haber sufrido un impacto con una barrera de seguridad en el auto en el que viajaba minutos antes.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Un día después del trágico atropello, su familia compartió el desgarrador momento en que recibieron la devastadora noticia.

“Mi hijo mayor fue quien me llamó y me dijo todo. Yo no lo podía creer. Empecé a gritar... Un niño muy querido, muy noble y amado por su familia”, expresó Leonardo Guzmán, padre del joven fallecido.

Joshua fue descrito por su padre como un joven ejemplar, cuya vida fue truncada cuando aún tenía muchos sueños por cumplir. Su padre lo describió como un fiel creyente en Dios, comprometido con su fe y activo en la iglesia de su comunidad.

“A mi hijo le encantaba la alabanza, algo bien bonito. Él tocó muchas vidas, como dice mi pastor”, dijo Leonardo Guzmán.

El joven tenía previsto viajar a Japón para continuar su servicio en los Marines. Su padre se preparaba para despedirlo, sin imaginar que esa despedida sería definitiva.

Actualmente, la familia espera que el cuerpo de Joshua sea trasladado de Orlando a Tennessee.

“En ese proceso yo quiero estar presente y quiero ver el cuerpo de mi hijo. No me importa cómo esté, él siempre va a ser mi bebé y yo tengo que verlo”, expresó Guzmán.

La Patrulla de Carreteras de Florida indicó que la investigación sobre el accidente continúa. Se exhorta a cualquier persona que tenga información sobre lo ocurrido a comunicarse al número 407-737-2213.