UIA decreta paro de 24 horas en el Día de las Madres

El Presidente Ejecutivo Interino de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA) José E. Maldonado Torres, anunció en el día de hoy que el Comité Ejecutivo de la Unión tomó la decisión, mediante un voto unánime, de realizar un Paro laboral de 24 horas.

“Este paro es nuestra contestación al veto del Gobernador Pierluisi al Proyecto de Cámara 1894, el cual fue aprobado en Cámara y Senado y que habría aumentado los salarios de los empleados de la corporación pública,” expresó Maldonado Torres.

“El gobernador vetó el proyecto de ley porque supuestamente el nuevo Plan de Clasificación y Retribución atenderá el asunto de los aumentos salariales en la AAA. El gobernador sabe, o debe saber, que eso no es correcto pues los Planes de Clasificación y Retribución no están diseñados para garantizar la justicia salarial. Muy por el contrario, estos planes sólo benefician a los empleados más jóvenes, mientras que los empleados de mayor antigüedad - y mayor edad - no reciben aumento alguno. De hecho, el desarrollo de un nuevo Plan de Clasificación y Retribución para los empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se encuentra en sus etapas finales, pero lo cierto es que no beneficiará al personal con más de 18 años de experiencia, por lo cual nosotros entendemos que esto constituye un DISCRIMEN por EDAD contra los empleados que llevan más tiempo en la Autoridad. Ante esta situación el Comité Ejecutivo de la UIA ha convocado un paro de 24 horas en el día festivo de las Madres, comenzado a las 6:00am del 12 de mayo de 2024 hasta las 6:00am del 13 de mayo de 2024,” expresó el presidente interino de la UIA.

Maldonado Torres recomendó al público a hervir el agua y a no beber el agua sin antes hervirla. “Hierve el agua, déjala hervir durante un minuto y déjala enfriar antes de usarla, o usa agua embotellada. Esta precaución es necesaria porque varios gerenciales de la Autoridad no tienen el conocimiento y experiencia operacional de una Planta de Filtro y se han producido unos eventos atmosféricos de lluvias que han causado una degradación en la calidad del agua cruda lo cual tiene el potencial de afectar negativamente la calidad del agua potable,” finalizó de Maldonado Torres.

El Presidente de la UIA expresó que en los próximos días continuarán las acciones concertadas de la unión para protestar por el veto del gobernador que le cierra las puertas a la justicia salarial para los empleados de la AAA.