Expresidente Bill Clinton viaja a Laredo para hacer campaña en favor de Henry Cuellar

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se trasladó este lunes 7 de noviembre hasta Laredo con el propósito de apoyar al congresista Henry Cuellar en su deseo de representar durante un nuevo término a los electores del Distrito 28 de Texas.

Clinton se encuentra en Texas apoyando no solo a Cuéllar, sino a Michelle Vallejo, quien aspira a representar a los electores del Distrito 15. Por esta razón el expresidente estará la tarde de este 7 de noviembre en Edinburg, Texas. Este evento también lo podrás ver en esta página alrededor de las 3:30 p.m.

Ante un nutrido grupo de militantes del Partido Demócrata y seguidores de Cuellar, Clinton destacó la importancia de estas elecciones de medio término, recordó que la primera vez que visitó Laredo fue hace 50 años y dejó claro que está haciendo campaña por el futuro de sus nietos.

Durante su intervención, el experimentado político de Arkansas admitió que la seguridad en la frontera es necesaria, que Estados Unidos es un país de orden y que él siempre ha estado a favor de la migración de forma ordenada y legal, temas medulares en la frontera tanto para los electores republicanos como para los demócratas.

Por su parte, Cuellar agradeció el respaldo recibido y aseguró que era "maravilloso" tener en Laredo al expresidente Clinton al igual que a Henry Cisneros, quien fue secretario de Vivienda federal durante la administración Clinton. Igualmente, hizo un llamado a que quien no haya votado aún, a que mañana lo haga.

Una vez terminado el evento, Clinton aprovechó para tomarse fotos con los asistentes. El expresidente tiene previsto presentarse en Edinburg el lunes a las 3:30 p.m. para un evento titulado "Get Out the Vote" junto con Vallejo.

La candidata por el distrito 15 promete honrar el legado de su madre que falleció a causa de la esclerosis múltiple y luchar por "un futuro mejor para todas las familias de Texas".