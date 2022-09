Estudio concluye que los texanos tienen la peor salud pulmonar de todo Estados Unidos

Un estudio realizado por The Lung Institute concluyó que los residentes en Texas tienen la peor salud pulmonar de todo Estados Unidos.

Para llegar a dicha conclusión se tomaron en cuenta dos aspectos. En primer lugar se encuentran las tasas de tabaquismo y luego los niveles de contaminación de cada estado durante un periodo de cinco años. El cambio en el nivel de contaminación se midió con el PM2.5, que es la densidad diaria promedio de partículas finas en microgramos por metro cúbico.

Aunque durante el tiempo que duró el estudio Texas experimentó una disminución del 1% en las tasas de tabaquismo y una disminución en el PM2.5 (-2.3), se colocó en la posición número 50. A nivel local, los ciudadanos del condado de Jeff Davis han experimentado los mejores cambios en la salud pulmonar durante cinco años y los de San Jacinto los peores. Para obtener un desglose detallado de cada condado, visite este enlace.

Si por casualidad se pregunta cuál estado tiene los residentes con mejor salud pulmonar sepa que ese honor le corresponde a Virginia. Este estado experimentó una disminución del 5% en la tasa de tabaquismo, así como una reducción en la contaminación del aire durante el tiempo que transcurrió el estudio.

No es ningún secreto el grave daño que el consumo de cigarrillos provoca en la salud, tanto del que fuma como de quienes lo rodean. Además, fumar aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares, como cáncer de pulmón, enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no solo para el consumidor de tabaco. Los no fumadores que se exponen involuntariamente al humo de segunda mano inhalan muchas de las mismas toxinas y sustancias químicas que los consumidores de tabaco. Incluso una exposición breve al humo de segunda mano puede tener efectos adversos inmediatos en los vasos sanguíneos, lo que aumenta el riesgo de sufrir un ataque al corazón.

Los cigarrillos también son el mayor factor que contribuye a la basura en el planeta, ya que liberan más de 7,000 químicos tóxicos al medio ambiente cuando se desechan. El humo del tabaco también es un gran contribuyente de partículas de contaminación del aire, se destaca en el estudio.