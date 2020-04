Richardson: Clientes les preguntan a empleados asiáticos si tienen COVID-19

TEXAS - El dueño de un restaurante en Richardson le está pidiendo respeto a sus clientes debido a que muchos de ellos les han preguntado a los trabajadores asiáticos si tienen coronavirus (COVID-19).

A través de un comunicado, el encargado de "OMG Tacos, Kitchen + Bar" explica que desde la semana pasada, muchos de sus clientes han realizado dicho cuestionamiento.

"Esto es absolutamente inaceptable. No toleraremos racismo, ignorancia, y odio. Si eres racista, ignorante, agresivo, o amenazas a nuestro personal de cualquier manera, entonces no te proveeremos servicio. También, no serás admitido en nuestros negocios de por vida", se lee en un aviso que les hacen a los clientes.

El encargado también explica que "tristemente, las personas que han hecho este tipo de comentarios son parte de minorías".

A pesar de todo, explican que el restaurante, ubicado entre S Central Expressway y James Dr., se mantendrá abierto siempre y cuando no se ponga en amenaza la seguridad del equipo.

Hasta el 7 de abril de 2020 en condados del norte de Texas se han registrado 56 muertes y 2,676 casos por COVID-19.