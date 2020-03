Six Flags anuncia cierre temporal de parques en Texas

SAN ANTONIO – La empresa de parques temáticos Six Flags anunció que estará cerrando sus instalaciones en el estado de Texas.

El cierre, que entrará en vigor este sábado 14 de marzo, afecta Six Flags Fiesta Texas en San Antonio, así como Six Flags Over Texas en Arlington.

Según un comunicado de prensa, los parques estarán cerrados por lo menos por el resto del mes de marzo como medida de precaución para evitar contagios por el nuevo coronavirus.

El informe agregó que se estará evaluando la situación detenidamente para determinar los siguientes pasos a seguir, pues aseguraron que la salud y seguridad de sus visitantes y empleados es su prioridad.

Six Flags también cerró o pospuso la apertura de la temporada primaveral en parques de California, Arizona, Georgia, Oklahoma, Missouri, Maryland, y Nueva York.