Wanda Vázquez: “cuando esté lista, lo notificaré”

La gobernadora Wanda Vázquez Garced aún no decide si aspirará o no a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“La decisión, como lo he dicho anteriormente, tan pronto esté lista la dejaré saber al pueblo de Puerto Rico”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

La primera ejecutiva añadió que “no es una decisión fácil, Puerto Rico tiene unas grandes situaciones que tienen prioridad para mí. Hay que escuchar a la gente, es parte de mi política pública y cuando esa determinación esté tomada, la daré a conocer al pueblo de Puerto Rico”.

Cuestionada sobre qué le falta para tomar la decisión, Vázquez Garced respondió que hay importantes factores que considerar.

“Es un análisis, no es sencillo. Estamos hablando del bienestar y el futuro del pueblo de Puerto Rico donde una persona que interese gobernar a Puerto Rico tiene que saber que tiene que gobernar para todos los puertorriqueños, no para nadie en particular ni colores en particular”, dijo la gobernadora.

Sin embargo, la mandataria cerró el asunto al indicar que “cuando esté lista, lo notificaré al pueblo de Puerto Rico”.