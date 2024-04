Claro presenta ofertas y promociones

Claro anunció el martes nuevas ofertas y promociones, en respuesta al cierre del Programa de Descuentos para Internet (ACP, por sus siglas en inglés), programado para el martes, 30 de abril.

Según se indicó en comunicado de prensa, esta determinación, que impacta a 670,000 hogares en Puerto Rico, se debe a la falta de asignación de fondos federales por parte del Congreso de los Estados Unidos para sostener el subsidio, y afectará a todas las proveedoras y/o compañías participantes que ofrecen servicios de internet en la isla.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Top of Form

“El Programa de Descuentos para Internet (ACP) ha sido una herramienta invaluable para muchos de nuestros clientes de servicio móvil e internet en el hogar, brindando un descuento mensual en sus facturas. Sin embargo, en Claro, reconocemos la importancia de que las familias se mantengan conectadas al internet, por lo que ofrecemos alternativas económicas y de calidad a nuestros clientes para que continúen disfrutando de su servicio. Invito a todos los usuarios de ACP a acercarse a nuestras localidades para que vean las alternativas económicas que tenemos disponibles”, dijo Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro.

A tono con esto, la empresa detalló las principales alternativas para sus clientes:

Programa Lifeline: Subsidio proveniente de los Fondos de Servicio Universal Federal y de Puerto Rico diseñado para ofrecer servicios básicos de telecomunicaciones a precios reducidos para familias de bajos ingresos que califiquen. El programa proporciona un crédito combinado de hasta $10.00 en su factura mensual, el cual puede aplicarse a un solo servicio de línea fija residencial o móvil individual por unidad familiar.

El proceso de solicitud es muy sencillo. Accede al formulario de suscripción en: www.checklifeline.org; complete la Forma Única de Claro en la sección Servicio Universal a través de https://www.claropr.com/personas/servicios/servicio-universal/, o visite uno de nuestros Centros de Atención al Cliente más cercano.

Opciones para tu hogar:

Internet residencial de $30 con doble velocidad: Nuestros clientes pueden disfrutar de un plan de internet fijo residencial con 50 megas de download y 50 megas de upload, brindando una experiencia de navegación más rápida y fluida.

Opciones móviles

Planes Update con Más Data: Ofrecemos planes pospago a partir de $29 con 35GB de internet de alta velocidad, brindando mayor cantidad de datos para satisfacer las necesidades de conectividad de nuestros clientes.

Plan sin contrato Ilimitado de $22/20GB: Con un plan mensual de $22, puedes disfrutar de 20GB de internet de alta velocidad sin contrato ni verificación de crédito. Incluye llamadas ilimitadas en Puerto Rico; textos ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos; roaming en Estados Unidos; larga distancia a Estados Unidos, y 100 minutos para realizar llamadas internacionales.

Internet on the GO

Más data por $20/30GB: Para aquellos que buscan conectividad móvil en movimiento, ofrecemos el plan Internet on the GO con más data por solo $20 mensuales, proporcionando 30GB de internet de alta velocidad.