Hacen llamado a empresas a cumplir con regulaciones federales

En un entorno donde el cumplimiento normativo federal y la protección de datos de prospectos y consumidores son esenciales para la sostenibilidad empresarial, la publicitaria local Sajo//McCann y su filial de medios, Initiative Media, realizaron su Conferencia Obligada de Seguridad y Cumplimiento. Este evento clave reunió a líderes de la industria para discutir el alcance e impacto de regulaciones federales vigentes sobre la interacción con clientes, así como legislaciones en proceso sobre la protección de datos (la American Data Privacy and Protection Act. ADPPA), y su impacto en las estrategias publicitarias y comerciales de las organizaciones.

La conferencia la expuso el reconocido experto Carlos Marchi-Cuevas, presidente de M&L Ventures y PRIES, LLC, detallando sus implicaciones para empresas en Puerto Rico y en cualquier territorio estadounidense. Un nutrido grupo de empresarios y ejecutivos de áreas clave como mercadeo, cumplimiento, IT, ventas y seguridad cibernética participaron en el evento, demostrando la creciente preocupación por el manejo responsable de los datos de los consumidores.

Protección de datos: una prioridad para las empresas

“El cumplimiento normativo y la protección de datos no son opcionales; son una necesidad legal y estratégica para cualquier organización que quiera operar con transparencia y evitar multas por incumplimiento y exposición a demandas y/o acciones de clase multimillonarias”, destacó Carlos Marchi-Cuevas. “Las regulaciones existentes y los cambios regulatorios que entrarán en vigor en 2025 exigen que las empresas sean más proactivas en la gestión de consentimiento para interactuar con prospectos y clientes”.

La presentación abordó en detalle regulaciones clave como la TCPA (Telephone Consumer Protection Act), el Do Not Call Registry (DNC), el Can-Spam Act, Truth in Caller ID Act, así como otras normativas de la Comisión federal de Comunicaciones (FCC en inglés), y la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés), resaltando el impacto de estas legislaciones en la publicidad digital, el telemercadeo y la gestión de datos en plataformas sociales y páginas web.

Sajo//McCann e Initiative Media: Socios estratégicos en cumplimiento publicitario

En el marco del evento, Sajo//McCann e Initiative Media reafirmaron su compromiso de ayudar a las empresas a navegar este nuevo ecosistema regulatorio con soluciones estratégicas y operativas. La agencia ha desarrollado un enfoque integral para garantizar que las campañas publicitarias cumplan con los más altos estándares éticos y legales.

"No solo creamos estrategias publicitarias impactantes, sino que nos aseguramos de que cada mensaje, cada anuncio y cada interacción cumpla con las regulaciones vigentes. La confianza del consumidor es el activo más valioso para cualquier marca, y el cumplimiento normativo es clave para fortalecerla. Un estudio reciente mostró que el 79% de los consumidores prefieren comprar a empresas que protegen su información personal y cumplen con regulaciones de privacidad", expresó Sajo Ruiz, CEO de Sajo//McCann.

“El futuro del mercadeo y la publicidad es transparente, ético y regulado. Estamos listos para acompañar a nuestros clientes en esta transformación, ayudándolos a fortalecer su reputación y a operar con seguridad en un entorno digital en constante cambio”, concluyó Sajo Ruiz.

Por su parte, Karla Oni Márquez, VP de Innovación Digital de Sajo//McCann, enfatizó: “El mercadeo basado en datos requiere un equilibrio entre personalización y privacidad. Hoy más que nunca, las marcas deben demostrar su compromiso con la transparencia y el respeto por los procesos de interacción y datos de los consumidores. En Sajo//McCann e Initiative Media, estamos preparados para guiar a las empresas en este proceso con soluciones concretas”.

Algunas de estas soluciones incluyen:

Creación de manuales regulatorios adaptados a cada empresa

regulatorios adaptados a cada empresa Desarrollo de textos publicitarios alineados con normativas de consentimiento y privacidad

publicitarios alineados con normativas de consentimiento y privacidad Auditoría de páginas web para garantizar el cumplimiento con las nuevas regulaciones

para garantizar el cumplimiento con las nuevas regulaciones Diseño de formularios que integren legalidad y una experiencia de usuario fluida

Un llamado a la acción para las empresas en Puerto Rico:

Las recientes sanciones multimillonarias impuestas a compañías de sectores como el automotriz, financiero y telecomunicaciones, como la multa de $4.8 millones a Grieco Ford en Florida por llamadas no autorizadas y el acuerdo de $5 millones de Schumacher Automotive, subrayan la urgencia de adoptar estrategias de cumplimiento. La conferencia concluyó con un llamado a la acción para que las empresas revisen y actualicen sus políticas de protección de datos antes de la entrada en vigor de las nuevas regulaciones en 2025.

En Puerto Rico las leyes federales de cumplimiento regulatorio de interacciones con clientes aplican al 100%. A continuación, una lista de recomendaciones del experto, Carlos Marchi-Cuevas:

1. Es necesario que cada empresa tenga un plan o programa de cumplimiento regulatorio. Ya existen litigantes profesionales que están identificando clientes fuera de cumplimiento para tomar acciones legales. Esto puede terminar en multas de reguladores federales y/o demandas de clase de consumidores.

2. Orientarse con compañías o personas expertas y certificadas, que conozca el manejo regulatorio y que haga un análisis del proceso de negocios, para identificar posibles áreas de incumplimiento.

3. Analizar sus canales de comunicación y cuáles son las leyes que los rigen: en caso de dudas, hacer siempre una captura de la fecha e intensión del primer contacto y solicitar el nivel de consentimiento aplicable para comunicarse.

Para más información sobre cómo Sajo McCann e Initiative Media pueden ayudar a su empresa a cumplir con las normativas de protección de datos, pueden comunicarse al 787-620-2033 o acceder a sajomccann.com