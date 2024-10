Reportan 20 tornados en Florida debido al paso del huracán Milton

ORLANDO, Florida. – El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) confirmó que, al menos 20 tornados han afectado a Florida, mientras el huracán de categoría 3 avanza hacia el estado, donde se espera deje estragos.

El reporte del SPC indica que siete de los tornados fueron reportados en St. Lucie, tres en Lee, tres en Highlands, cuatro en Martin, 1 en Osceola, uno en Okeechobee y otro en Indian River.

El NWS había advertido sobre la alta posibilidad del desarrollo de tornados en la zona debido a las bandas del huracán Milton.

2:20PM | Two tornadoes reported on the ground in the last few minutes... near MM109 on I-95 (Martin Co) and northwest of Okeechobee on US-98. #FLwx