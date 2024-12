Jesús Manuel tomará pronto una decisión sobre la presidencia del PPD

Luego que el Partido Popular Democrático (PPD) finalizara -sin precedentes- en un tercer lugar en la carrera por la gobernación, el presidente de esa colectividad, Jesús Manuel Ortiz González, informó este martes que próximamente tomará una decisión sobre su futuro al mando del partido, mientras, desconoce si volverá a aspirar a un puesto político.

El líder de la pava sostuvo que al momento se concentra en el escrutinio general y que una vez se puedan garantizar varios escaños legislativos, tomará la decisión basado en su futuro profesional y pensando en el bienestar del partido.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Mi presidencia por reglamento, concluye en el 2026. Yo fui electo en el 2023. Eso no significa que yo permaneceré hasta el 2026. Yo tomaré mis decisiones próximamente", informó Ortiz González en entrevista con WKAQ 580 AM.

La Junta de Gobierno de la colectividad se reunirá este diciembre.

Para el excandidato a la gobernación, fueron varios los factores que influyeron en que su candidatura no pudiera superar lo que a su juicio fue una inflación de la figura del candidato de la denominada "Alianza de País", Juan Dalmau Ramírez, incluyendo a los "enemigos internos" del PPD.

Según los datos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) la noche de las elecciones, Ortiz González finalizó en un distante tercer lugar detrás de Dalmau Ramírez, al obtener 239,144 votos para un 21.06%.

“Evidentemente aquí hubo una campaña para desinflar al Partido Popular durante los cuatro años. Incluso, antes de yo ser presidente y antes de yo ser candidato. Yo combatí esa campaña con uñas y dientes y di la pelea prácticamente solo contra el PNP, contra la Alianza de Victoria Ciudadana, contra la narrativa en los medios, contra los artistas que hicieron su campaña, contra el dinero de la campaña de Jenniffer González y contra los enemigos internos que hicieron lo suyo para inyectar esa narrativa”, señaló.

Luis Pabón Roca analiza.

Aunque la percepción ha sido que populares vieron en el candidato de la Alianza una opción para derrotar a Jenniffer González y al Partido Nuevo Progresista (PNP), para el presidente del PPD, muchos de esos votos fueron para la gobernadora entrante al entender que la relación con Estados Unidos peligraba.

“Yo creo que el cierre de campaña del PIP fue el “get out the vote” más grande que tuvo el PNP. Yo lo dije públicamente. No se trata de Juan. Juan y yo siempre hemos tenido siempre una buena relación pero el país valora nuestra relación política con los Estados Unidos. No iban a elegir un gobernador que entendían iba a poner en riesgo esa realidad. El equipo completo yo lo tenía para evitar eso y evitar un gobierno de cuatro años más del PNP. Pero la campaña de desinflar el PPD, que no solamente estuvo durante mi presidencia, [sino] desde antes de yo asumir la presidencia, pues tuvo efecto”, agregó.

Siguen atrasados los trabajos en la CEE.

Además, no se responsabilizó por el histórico tercer lugar del PPD en la gobernación.

“El resultado de la gobernación está impactado por una narrativa distinta que no tuvo ninguna otra candidatura, por una campaña que tuvo la participación de jugadores internos para que se inflara la imagen de un solo candidato y tuvo el efecto. Sobre las conciencias quedan de esas personas que hicieron eso, ahora haberle entregado el Tribunal Supremo por 30 años al PNP, entregarle plazas importantes de gobierno al PNP y entregarle un tercer cuatrienio. Esa no es mi responsabilidad. Yo di el frente y la batalla con la valentía y la gallardía que mucha gente no tuvo”, finalizó.