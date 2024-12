Aeropuerto LMM tendrá casi 500 “parkings” adicionales en The Mall of San Juan

El aeropuerto Luis Muñoz Marín (SJU) tendrá unos 498 estacionamientos adicionales dentro del multipisos del Mall of San Juan tras firmas un acuerdo colaborativo, así lo informó este martes Aerostar Puerto Rico.

El operador privado de la instalación prevé que esta niciativa esté operando en el primer trimestre de 2025.

El presidente de Aerostar, Jorge Hernández, señaló que se encuentran inmersos en los procesos de diseño de logística, estimados y contratación de proveedores para montar toda la operación de este nuevo proyecto.

Este indicó que, una vez culminada esta fase de la operación, estarán en posición de compartir más detalles del servicio, tales como horario de operación, tarifa y fecha de inicio.

El ejecutivo mencionó que a este servicio se agregará un sistema de transporte integrado, ida y vuelta desde el Mall of San Juan hasta el Aeropuerto, operado por Aerostar, lo que se suma a la gama de opciones con las que actualmente cuentan los pasajeros y empleados para alojar sus vehículos.

“La operación de un aeropuerto requiere que los usuarios puedan contar con todas las posibles opciones para llegar con tiempo a su vuelo o empleo. Estas van desde el poder alquilar un auto dentro de las mismas facilidades o en establecimientos cercanos, optar por un taxi, por otro tipo de transporte privado como los ofrecidos través de una de las plataformas digitales existentes o hasta contar con el acceso para que parientes o amigos, puedan llevar o recoger a los pasajeros. Todas estas posibilidades tienen que coexistir en el mismo espacio, de manera simultánea, lo que representa un gran reto para la operación, que a partir de la pandemia ha crecido de manera exponencial superando todas las proyecciones, que tomaron en cuenta estudios complejos a mediano y largo plazo”, explicó Hernández.

Este agregó que para lograr este acuerdo fue necesaria una inversión adicional de sobre $300 mil, que se suman a las inversiones previas que permitieron agregar 600 estacionamientos para un total de 941, en los pasados dos años, en una zona designada como Long Term Parking en los predios del Aeropuerto. A estos se suman los casi 3,600 espacios que integran el estacionamiento multinivel y otras áreas. Además de la inversión, por concepto del contrato con Mall of San Juan, Aerostar estima que se añadirá una suma que debe sobrepasar el $1 millón para la logística y operación de este nuevo servicio.

“La colaboración entre Aerostar Puerto Rico y The Mall of San Juan refuerza nuestra importancia como destino turístico y de compras en Puerto Rico. Esta alianza, que facilita la conexión entre el aeropuerto y el centro comercial, enriquecerá la experiencia del viajero, y a su vez, ofrecerá mayor accesibilidad y conveniencia para empleados del aeropuerto”, aseguró Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan.

El presidente de Aerostar reveló que, como parte del plan para continuar ampliando servicios y proveyendo más y mejores experiencias para el viajero, la empresa trabaja en iniciativas adicionales para seguir ampliando el inventario de espacios para aparcar vehículos, tanto para los pasajeros, como para los empleados que laboran en la instalación. Estas se implementarán en fases a corto, mediano y largo plazo.