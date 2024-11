Aguaceros y tronadas afectan sectores del área metro

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan advirtió este jueves sobre aguaceros y tronadas que afectan sectores del norte del área metro de Puerto Rico.

Se espera clima inestable en los próximos días, trayendo lluvias frecuentes y tormentas fuertes.

Además, es probable que ocurran inundaciones por suelos saturados y altos niveles en los ríos.

[5:20 AM NOV 7-2024]



Un área de tronadas fuertes está afectando sectores del norte del área metro. Ejerza precaución a través de las carreteras.



An area of strong showers is affecting the north sections of the metro area. Exercise caution across the roadways. #prwx pic.twitter.com/HwK7tQiOjS