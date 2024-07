Alcalde de Maunabo decide no asistir a reunión con LUMA

El alcalde de Maunabo, Ángel Omar Lafuente Amaro decidió este viernes a una reunión con LUMA Energy para conversar sobre la controversia por el transformador que ubica en su municipio.

El ejecutivo municipal explicó a Telenoticias que desistió porque se suponía que conversaría con el presidente del consorcio Juan Saca, pero este no estaría presente.

Más temprano, LUMA solicitó al alcalde, que permita el acceso a la subestación de Maunabo para trasladar un transformador de reemplazo a Santa Isabel, y alegaron que el bloqueo actual impide brindar servicio eléctrico crítico a varias comunidades.

“El transformador en Maunabo no está conectado a la red y no es esencial para la continuidad del servicio en el municipio. El servicio eléctrico de los abonados de Maunabo no se verá impactado”, explicó LUMA sin atribuir a persona alguna, en declaraciones escritas.

LUMA enfatizó que bloquear el acceso al transformador es inaceptable y dificulta cumplir con su compromiso de estabilizar el servicio en Santa Isabel, Coamo y Aibonito. “Pedimos al alcalde de Maunabo que permita el acceso para comenzar los trabajos de traslado del transformador. Si esto no se hace, no podremos brindar el servicio necesario a nuestros clientes”.

Además, LUMA destacó que las instalaciones eléctricas son infraestructuras críticas protegidas por leyes de Puerto Rico y federales, y que impedir el acceso pone en peligro la continuidad del servicio y la seguridad de los trabajadores.

“Amenazar a nuestros empleados y comprometer el servicio eléctrico no ayuda al bienestar del pueblo de Puerto Rico”, subrayaron.

La comunidad de Maunabo ha expresado su preocupación de que el traslado del transformador pueda provocar apagones en su zona. La controversia surge debido a que el transformador que se intentó instalar con anterioridad a Santa Isabel se dañó, y ahora se pretende mover el transformador de Maunabo, lo que algunos consideran “desvestir un santo para vestir a otro”.

Lafuente Amaro dijo en la noche del jueves que hará lo que esté a su alcance para evitar que le quiten el transformador de su municipio para reemplazar el equipo fallido de Santa Isabel.

“Colocaremos todos los recursos que tenga a mi alcance para evitar que ese transformador sea removido de Maunabo. Estaremos atentos, y mi pueblo queda convocado”, dijo el alcalde en declaraciones escritas.

El consorcio que administra el sistema de transmisión y distribución informó que el transformador que transportaron a un costo de 4 millones de dólares a Santa Isabel tiene problemas y no puede utilizarse.