Bomberos siguen investigando causa de explosión en residencia en Trujillo Alto

El Negociado del Cuerpo de Bomberos continúa investigando este miércoles si fue un escape de gas lo que provocó la mortal explosión en una residencia ubicada urbanización Pacífica en Trujillo Alto.

En este trágico incidente falleció una mujer identificada como Maricarmen Maldonado García y su hijo resultó herido.

Aunque información preliminar apunta a que fue un tanque de gas lo que detonó el estallido, el comandante del Cuerpo de Bomberos, Julio Gastón, no pudo precisar si en efecto, fue la razón.

Un sargento dijo entre lágrimas que la dueña de la residencia se aferró a uno de sus brazos.

“Sí entiendo que durante el día de hoy y mañana, entonces se estará determinando qué fue lo que causó la explosión como tal”, dijo Gastón en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

"Según mi experiencia...pudo haber sido gas como también pudo ser algún tipo de enser. Algo que pueda crear acumulo de gas. Pero no puedo decir que fue gas como tal, hasta que tengamos las evidencias completas", añadió.

Luego de la mortal explosión, el techo de la casa colapsó, y restos de la vivienda salieron disparados hacia la urbanización. Unas 20 residencias resultaron afectadas.

El sargento de la Policía en Trujillo Alto, Greg Cruz, que intentó socorrer a Maldonado García narró los últimos momentos de la mujer.

"Entré, y me topo con ella atrapada dentro de los escombros. Traté de estar con ella hasta lo último. Ella se aferró a mi brazo y me dijo que no la soltara. Estuve hasta que llegaron todos los recursos para poder extraer todos los escombros", contó Cruz a Telenoticias.

El momento quedó captado por las cámaras de seguridad.