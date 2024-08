Consenso en la Cámara para exigir la cancelación del contrato de LUMA

La Cámara de Representantes aprobó el lunes la Resolución de la Cámara 1192 para reiterar la exigencia de culminación del contrato que sostiene el gobierno con el consorcio LUMA Energy.

La Resolución radicada por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) es “en respuesta al incumplimiento de la empresa en restablecer la totalidad del servicio a días del paso cercano de la tormenta Ernesto por Puerto Rico".

De igual forma, la pieza legislativa denuncia un “menosprecio” a las prerrogativas constitucionales del cuerpo legislativo, así como a los alcaldes y alcaldesas, por parte de LUMA Energy. Entre los señalamientos se encuentra el incumplimiento con las peticiones de información que se le requieren y la inaccesibilidad de su parte a los integrantes de la prensa nacional.

“Esta resolución establece claramente un mensaje de que LUMA es malo y que estamos todos unidos para rescindir de ese contrato. Procesos técnicos, sí, vamos a ir al tribunal; el Ejecutivo va a tener que ir al tribunal si el propio contrato no ha sido cumplido por las partes”, manifestó el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez.

“El pueblo está claro de que LUMA no sirve, y si LUMA no sirve a nosotros nos toca dar los pasos para sacarlos de Puerto Rico. No queremos a LUMA en la Cámara de Representantes, y los queremos fuera de Puerto Rico”, añadió.