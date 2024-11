Contundente súplica de padre que perdió a sus dos hijas

Mientras muchos celebraban en sus casas el Día de Acción de Gracias, la familia de Eunice y Esther García oraba en Centro Médico por el eterno descanso de las jóvenes que fallecieron a causa de un aparatoso accidente que ocurrió el pasado domingo, en Añasco.

"Estoy sufriendo la pérdida, pero esto es un motivo de celebración, porque mis hijas vencieron", dijo Josian García, quien durante el proceso demostró una inquebrantable fe en Dios.

Sin embargo, el padre envió un contundente mensaje: "No beba. No salga borracho. No bote sus penas matando a alguien. Quédense en su casa... Si quiere beber, quédense en su casa y pase la borrachera en su casa. No provoque otra pérdida más, como las de mis hijas".

Eunice Racheel García Vázquez, de 19 años, falleció el miércoles. Su hermana Esher, de 23 años y quien estaba embarazada, murió en la escena del accidente.

"Quiero agradecer a todo Puerto Rico por su gesto de apoyo y amor incondicional, hoy estamos sufriendo la tercera perdida de mi Eunice Rachel García Vázquez que decidió partir con El Señor al gozo celestial, muchas gracias por su amor incondicional y que esta tragedia enseñe a muchos tomar conciencia de los daños irreparables que pueden causar a familias", dijo García en declaraciones escritas.

El trágico impacto ocurrió a las 2:45 a.m. del domingo en el kilómetro 42.1 de la carretera PR-2. El vehículo en el que viajaban las hermanas fue impactado de frente por una guagua conducida por Modesto Pérez Cortés, de 67 años, quien arrojó .14% en la prueba de alcohol.

El conductor manejaba una Kia Sportage modelo 2013 cuando, aparentemente, salió de la carretera PR-110 y entró en dirección contraria a la PR-2, chocando de frente el Toyota Corolla 2007 donde viajaban las jóvenes.

Pérez Cortés fue arrestado en la escena y se espera por la posible radicación de cargos.

"Que esta tragedia sirva para crear conciencia sobre el daño a las familias", dijo.