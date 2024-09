Daddy Yankee revela la difícil historia detrás de “Bonita”

El exitoso sencillo de la superestrella mundical Daddy Yankee, Bonita, ha sido nominada a "Mejor Canción Urbana" en los prestigiosos Premios Latin Grammy 2024.

"Esto significa mucho para mí. Escribí la canción en un momento en el que estaba pasando por una prueba muy difícil. Vi a mi hija caer en una depresión profunda, y verla así me hizo caer en ansiedad por la impotencia que sentía verla en esa situación. Entonces, al verla sanar, yo también me estaba sanando al mismo tiempo. Fue cuando pensé: necesito crear un tema celebrando la vida, una canción donde no importa lo que sepamos que está en el camino siempre hay esperanza, y hay esperanza en Cristo, Jesús. Como digo en la canción: 'Vive tu vida, Cristo te ama, la vida es hermosa'. Pase lo que pase, seguimos adelante. Es una canción de esperanza y de vida, y una canción donde celebramos cada día, un nuevo amanecer”, expresó Daddy Yankee.

Bonita es una celebración de la vida, que captura la vitalidad y alegría que caracteriza a Daddy Yankee. La mezcla única de ritmos palpitantes, energía contagiosa y su letra brillante ha resonado entre sus fans de todo el mundo. La canción presenta una fusión única de ritmos urbanos modernos con ritmos tradicionales de "plena", rindiendo homenaje a la herencia musical puertorriqueña mientras traspasa los límites del género urbano.

Escrita por Daddy Yankee, cuyo nombre real es Raymond Ayala, y producida por el legendario creador de éxitos y productor ganador del Grammy Sergio George junto al reconocido productor panameño BK, Bonita se destaca como una obra maestra de la música latina contemporánea.

La canción se centra en el positivismo, la autoexpresión y la celebración de la belleza de la vida, convirtiéndola en un himno universal de alegría y empoderamiento.