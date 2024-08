Escuelas sin agua y luz: 18 no empezarán clases y 56 tendrán horario reducido

La secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega, informó que luego de sostener reuniones con personal de LUMA y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la agencia se encuentra en posición de implementar su plan de acción para atender la falta de estos servicios en las escuelas.

Al momento, 56 escuelas se encuentran sin servicio de energía eléctrica y 18 escuelas no tienen servicio de agua.

Las escuelas que no cuenten con servicio de energía eléctrica ofrecerán las clases hasta las 11:00 a.m. y, los estudiantes recibirán el almuerzo para que puedan llevarlo a sus hogares. En el caso de las escuelas sin servicio de agua, estas comenzarán el 20 de agosto.

Otras no iniciarán por trabajos en el plantel.

“Desde el paso de la tormenta Ernesto por Puerto Rico, me he mantenido en comunicación directa con personal de LUMA y con personal de la AAA. De igual forma, he sostenido reuniones periódicas con los distintos superintendentes de cada región educativa y demás personal gerencial del Departamento con el fin de dar seguimiento al estatus de los servicios en las escuelas, el cual ha mostrado una mejoría significativa con el pasar de los días”, indicó la titular.

Aquí algunas escuelas sin agua que comenzarán clases el martes:

SU Antonia Serrano González en Jayuya

Carmen Feliciano Carrera en Río Grande

Inés Encarnación en Fajardo

Braulio Ayala Pérez en Humacao

Andrés Sandín en Yabucoa

Fermín Delgado Díaz en Naguabo

Centro Vocacional Gabriel Bibiloni en Caguas

Salvador Brau Elemental en Caguas

SU Bonifacio Alvarado en Orocovis

Ángel Rafael Díaz en Orocovis

Aquí las escuelas que tendrán horario especial:

Gerogina Baquero en Canóvanas

Juana Rodríguez Mundo en Canóvanas

Irma Pedraza en Ceiba

Santiago Iglesias Pantí en Ceiba

Rosa Pacuala París en Fajardo

Rufino Vigo en Humacao

Alianza Cacica Yuiza en Loíza

Celson González Vaillant en Loíza

S.U. Nueva Bo. Medianía en Loíza

Camilo Valles Mantienzo en Luquillo

S.U. Sabana Alejandrina Ríos en Luquillo

Quebrada Grande en Naguabo

S.U. Silverio García en Naguabo

Adrianne Serrano en Vieques

Germán Rieckehoff en Vieques

Jesús Sanabria Cruz en Yabucoa

Cristóbal Colón en Bayamón

Troquelería y Herramentaje en Bayamón

Dr. José Padín en Corozal

Solo en la región de Bayamón, ocho escuelas no podrían comenzar.

La secretaria agregó que el horario especial fue discutido con la Asociación de Maestros de Puerto Rico.

“La implementación de este horario escolar cuenta con el apoyo de la Asociación, agradezco la apertura con la que trabajamos este asunto que, aunque se encuentra fuera de nuestro control, debemos atenderlo buscando siempre el mejor bienestar de los estudiantes y nuestros compañeros de trabajo”, añadió.

Educación concluyó que, teniendo en cuenta que las brigadas tanto de LUMA como de la AAA se encuentran trabajando para atender la falta de estos servicios, la ciudadanía debe estar atenta a las redes sociales del Departamento de Educación y las Oficinas Regionales Educativas para conocer cualquier cambio respecto a las escuelas sin servicios.