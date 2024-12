Gil López celebra el primer año de sus gemelas, Catalina y Fernanda

La presentadora Gil López celebra este domingo el primer año de sus gemelas Catalina y Fernanda.

Con un emotivo escrito en redes sociales, recordó las circunstancias en que sus pequeñas llegaron al mundo.

“Durante todos los pasados meses me cuestioné muchas cosas y me pregunté mil veces: ¿Quién se merece llegar al mundo luchando?¿ Porqué? ¿Tan pronto? Y es que abrazando la espiritualidad y la voluntad de Dios, me di cuenta, que ambas venían con un propósito cargadas de una fuerza y una valentía inquebrantable”, escribió.