Identifican a asiático que murió en Dorado tras supuesto ritual  

Las autoridades investigan la muerte sospechosa de un hombre -aparentemente de descendencia asiática- e identificado como Yishun Qiu de 31 años reportada en horas de la madrugada de este domingo en Paseo del Mar en Dorado.

Preliminarmente, Telenoticias supo que una llamada al 911, a eso de las 4:00 a.m. indicó sobre un caso médico en el lugar. Las autoridades acudieron, pero no lograron acceso. Más tarde, hubo segunda y tercera llamada. En esta última, a eso de las 9:00 am, lograron acceso a la residencia donde hallaron el cadáver y a otras tres personas que tuvieron que recibir atención médica.

Las circunstancias del deceso aún se investigan, pero presuntamente los involucrados estaban practicando un ritual religioso.

El teniente Jesús Cruz Marrero indicó que el hombre muerto tenía residencia en Inglaterra. Los inquilinos de la casa son pareja y llevan 20 días en el lugar. El tercer hombre es ruso, pero con residencia en San Juan.

Según Cruz Marrero el cuerpo del asiático no presenta signos de violencia, pero cerca hallaron un polvo blanco y unos escritos. Uno de los amigos del hombre alegó que “rompió los códigos” y que era “de otra especie”.

El cuerpo será transportado al Instituto de Ciencias Forenses, donde la autopsia y pruebas pertinentes determinarán las causas de la muerte.

El agente Collazo, adscrito al Distrito de Dorado investigó inicialmente y personal del CIC de Vega Baja, junto al fiscal de turno, se harán cargo de la pesquisa.