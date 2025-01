Inmigrante denuncia que fue detenido a pesar de contar con documentación

Fermín Díaz, de nacionalidad dominicana, relató este lunes a los medios cómo, contrario a lo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos (ICE) comunicó el domingo sobre que el operativo federal iría dirigido a detener inmigrantes indocumentados en Barrio Obrero, él fue detenido a pesar de que contaba con su residencia.

Según detalló el hombre, quien desde hace 20 años vive en la Isla, en cuanto los agentes le comunicaron que sería detenido, se ofreció a buscar la documentación a su casa, no obstante, los agentes no se lo habrían permitido.

"Cuando les doy la licencia me dicen que les de otra identificación. Les dije que no porque la tenía en mi casa. Vengo y les digo que me manden con un oficial a mi casa, que yo le voy a enseñar los papeles. Y me contestaron que me van a dar dos minutos. Mi compañero les indicó que dos minutos no me iban a dar. Y dijeron que iban a llevarme. Cuando me encerraron habíamos entre 30 a 40 personas. Estaban llamando para tomarnos la huella y yo le dije a un señor 'Mire, yo estoy legal'. Después me llama y me dice que me puedo ir", contó.

En un comunicado, el ICE señaló que están comprometidos con la detención de personas que "representan una amenaza". "La aplicación de las leyes de inmigración de nuestra nación tiene una importancia crítica para la seguridad nacional y pública de Estados Unidos", leyó la nota.

Asimismo, el secretario de la gobernación, Francisco Domenech aseguró en declaraciones escritas que las personas objeto del operativo son "criminales convictos" o personas que son objeto de una "investigación federal en curso”.