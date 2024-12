Jenniffer González pide a legisladores del PNP que no voten en la Extraordinaria

La gobernadora electa, Jenniffer González, manifestó este viernes su oposición a la Sesión Extraordinara convocada por el gobernador Pedro Pierluisi e informó que le solicitó a los legisladores del PNP abstenerse de votar.

"Respeto la prerrogativa del señor Gobernador de convocar a la Legislatura. Sin embargo, las medidas propuestas para la Sesión Extraordinaria no atienden asuntos urgentes, no incluyen su debido análisis y tienen un impacto fiscal que comprometen el presupuesto del año que viene. El pueblo de Puerto Rico nos otorgó un mandato contundente en Cámara y Senado para ejecutar el programa de gobierno. Estoy en la mejor disposición de revisar y trabajar esas y otras medidas en enero con responsabilidad y detenimiento cumpliendo con el programa de gobierno. No comprometeré la responsabilidad fiscal a decisiones apresuradas que pueden esperar 25 días del cambio de gobierno. Esta convocatoria es innecesaria y su única intención es hacer nombramientos. Como presidenta de la conferencia legislativa le he pedido a los legisladores del PNP abstenerse de votar en estos proyectos toda vez que los tendremos que revisitar, enmendar o derogar en enero", sostuvo González.

Las 10 medidas incluidas en la convocatoria son:

A-107 - Para asignar al Departamento de Hacienda $250,000,000 para financiar los costos relacionados con brindar un alivio contributivo a ciertos individuos para el año contributivo 2024. Se trata de una medida similar al incentivo reintegrable que se ya se dio por parte del Gobierno en el 2024 (para el año contributivo 2023)

A-108 - Enmiendas técnicas a las enmiendas al Código de Incentivos de Puerto Rico; a los fines de establecer un nuevo incentivo que fomente el desarrollo de viviendas en los centros urbanos de los municipios.

A-109 - Enmendar como la “Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico” y enmendar el inciso Cuarto del Artículo 2 de la Ley Núm. 17 de 12 de septiembre de 1948, según enmendada para desprender a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico de su carácter de subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. Se trata de un asunto técnico pero impostergable, pues al haber desaparecido el BGF, y estando la AFV en un proceso de restructuración es necesario el cambio legal.

P. del S. 1497 - Enmiendas técnicas a la Ley 293-2004 “Ley del Fondo Permanente para la Preservación Ambiental de Culebra y Vieques”. Esta enmienda busca aclarar que los fondos recaudados en cada municipio serán usados específicamente para la preservación de ese respectivo municipio.

P. de la C. 2197 - Enmiendas técnicas al Código Político de 1902 para reinstalar el lenguaje de cómo se numeran y citan las leyes. La Ley 120-2024, que creó la “Biblioteca Presupuestaria y Gerencial Miguel J. Rodríguez Fernández” (adscrita a la OGP) eliminó, por inadvertencia, la parte del código que disponía como se citan las leyes. Este proyecto reinstala ese lenguaje.

R.C. de la C. 649 - Adoptar el Plan de Reúso de la Antigua Estación Naval de Roosevelt Roads de 2004 y actualizado en 2010 como el Plan de Desarrollo Maestro de los terrenos de la Estación Naval.

R.C. de la C. 24 - Ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado mediante la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a la ley, que el Parque Luis Muñoz Rivera, localizado en Puerta de Tierra pase al Municipio de San Juan.

P. de la C. 2199 - Para enmendar la Sección 4, de la Ley 37-2024, a los fines de aclarar las disposiciones sobre la vigencia de dicha Ley.

P. de la C. 1731 -Para declarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno al desarrollo agrícola de los terrenos comprendidos dentro del Valle de Bucarabones (Mucarabones) en el Municipio de Toa Alta, y declararlos reserva agrícola.

P. del S. 1321 - Enmiendas al “Código de Rentas Internas”, para armonizarlo con Convenios de Doble Imposición (Double Taxation Agreement o DTA) suscritos por Estados Unidos.