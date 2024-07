Joven pierde la vida tras el nacimiento de sus gemelas

Cristina Marie Lagares, una ponceña de 27 años, falleció luego de someterse a una cesárea para tener a sus gemelas y ser esterilizada, en el hospital San Lucas de Ponce.

Su madre dijo a Telenoticias que Cristina Marie no estaba en buenas condiciones y rogó que no le dieran de alta. Su doctor no había asistido al parto, ya que estaba de vacaciones, y el hospital la envió a su hogar, alegadamente diciendo que se tomara ibuprofeno y descansara.

La joven madre regresó al hospital dos días más tarde con una hemorragia, donde murió. Ahora sus familiares exigen una autopsia.

La familia de Cristina Marie racauda fondos en GoFundMe para los gastos fúnebres. GOFUNDME.COM/CRISTINA-MARIE-LAGARES