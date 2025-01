Justicia apelará la sentencia de Mayra Nevárez

La designada secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra, anunció este viernes que apelarán la sentencia de Mayra Nevárez Torres, convicta por el accidente que cobró la vida de Justin Santos, hermano de Arcángel.

"Vamos a seguir luchando hasta que nosotros consigamos la justicia que Justin y Doña Carmen se merecen", prometió Parra en una conferencia de prensa.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La funcionaria enfatizó que quien falló fue la Rama Judicial y no su Departamento, pues los fiscales lograron una convicción.

La jueza Wanda Cruz Ayala, del Tribunal de San Juan, sentenció el jueves a Nevárez Torres a 15 años de cárcel, pero que cumplirá bajo restricción domiciliaria.

Nevárez Torres, también tendrá que pagar varias multas y hacer servicio comunitario, así como un pago de $10,000 al joven que resultó herido, Keven Monserrate. Su licencia de conducir estará suspendida durante 5 años.

La jueza fue enfática en que entiende que Nevárez Torres padece de alcoholismo, lo que es considerado una condición de salud mental y que es primera ofensora.

Cruz Ayala recalcó que Nevarez trabaja, tienen apoyo de familiares y tiene posibilidad de rehabilitarse. Además, según la jueza, no es un riesgo para la sociedad.

Jueza la sentenció a 15 años de prisión que cumplirá bajo restricción domiciliaria.

Mientras la jueza leía la sentencia, la madre de Justin sufrió un percane de salud y tuvo que ser asistida por quienes la acompañaban en la sala.

Nevárez fue encontrada culpable el 12 de septiembre, de de violar la Ley de Vehículos y Tránsito, al manejar bajo los efectos del alcohol y de forma temeraria.

Según la investigación presentada en el juicio, Nevárez Torres manejaba una Hyundai Tucson en estado de embriaguez, por el puente Teodoro Moscoso. Lo hacía en dirección contraria y a exceso de velocidad, impactando el vehículo CanAm en el que viajaba Santos Delanda, quien falleció en el lugar, mientras su acompañante, resultó gravemente herido.

REACCIONA ARCÁNGEL

"¡Yo lo sabía que nada iba a pasar! Siempre he dicho que la justicia de Puerto Rico no vale nada!!!! Nunca he esperado nada de ningún juez de mier** ni de su basura de sistema! Mi hermano descansa en paz!! Me da tristeza por mi madre que creyó en el sistema! Yo no fallé nunca! Contra mano debí apostar!!!", escribió Arcángel en un "story" en su cuenta de Instagram.