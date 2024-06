Keishla Rolón denuncia que una aerolínea destrozó su silla de ruedas motorizada

La comunicadora Keishla Rolón denunció este lunes que una aerolínea destrozó su silla de ruedas motorizada al llegar a Texas para una convención para la comunidad con Atrofia Espinal Muscular (SMA por sus siglas en inglés).

“!!Una pesadilla!! estoy viviendo la peor experiencia. American Airlines me DESTROZÓ mi silla camino a Texas para la convención de Cure SMA”, dijo Rolón a través de las redes sociales.

“Notifiqué con tiempo que viajaría en silla. Ajusté todas las piezas antes de abordar. Hice un cartel con las especificaciones de la silla. Expliqué cómo funcionaba. Coordine con TSACares y gracias a Dios que le tome fotos antes de abordar. Al llegar a Texas tuve que esperar más de una hora luego de aterrizar para encontrarme con la pesadilla de que con todas las piezas sonando arrastraban mi silla de ruedas por el pasillo", explicó.

Rolón detalló, en la publicación, las piezas que entontró rotas. Además compartió las imágines que muestran el daño.

“Le destrozaron los controles. La cablería rota. El espaldar roto. El descansa cabezas roto. Los descansabrazos rotos. El respaldo de piernas roto. Las ruedas sueltas El sistema operativo no funciona. El cuerpo de la silla roto. TOTALMENTE INEXPLICABLE e INACEPTABLE”, indicó.

“Luego de tratar de explicarles que YO NO PUEDO CAMINAR me prestaron una silla que lo que me ha dado es dolores (los que me conocen saben que nunca me quejo) Perdí la oportunidad de disfrutarme un evento que significa mucho para mi y para las personas con SMA. Ahora no tengo como guiar. No tengo como trabajar eficazmente. Me han obligado a estar encamada! Solo tenían que tratar la silla como lo que es: las piernas de una persona que vive su vida en su máximo potencial”, finalizó.

La atrofia muscular espinal (SMA) es la primera causa de muerte de infantes en la nación americana y afecta aproximadamente a uno de cada 11,000 nacimientos en los Estados Unidos incluyendo a Puerto Rico; se estima que una de cada 50 personas es portador genético.