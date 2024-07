Maripily le responde a Clovis: “En la obra tampoco voy a fingir”

La empresaria y modelo puertorriqueña, Maripily Rivera, reaccionó el martes a la decisión del artista mexicano, Clovis Nienow, de no continuar participando de la obra teatral "La Casa de Maripily: Se vale to".

En un "live" transmitido en las redes sociales, Clovis explicó que la razón por la que optó por no continuar con el proyecto es por los comentarios dirigidos hacia su novia, Aleska Génesis, en la obra.

"Está bien que se burlen de cosas que pasaron dentro de La Casa, pero ya faltarle el respeto a mi novia...y más que nada en lo que me siento más triste, siento que me faltaron el respeto a mí", expresó Clovis.

Explica que le incomodó la forma en que se referian a su novia, Aleska, en una de las escenas.

Por su parte, Maripily emitió unas declaraciones en las que indicó respetar su decisión, pero dejando saber que el contenido del libreto no cambiará.

“Entiendo perfectamente la determinación de Clovis y le agradezco que haya estado disponible como invitado de estas seis funciones. Él ha sido parte de este primer y exitoso ciclo de presentaciones. Puedo comprender perfectamente que se sienta incómodo, pero como sucedió en ‘La casa’, en la obra, tampoco voy a fingir”, sostuvo la boricua.

"Desde la primera función hice mis expresiones contra ella, me responsabilizo de las mismas y me sostengo. Lo hice frente a ella sin esconderme, a diferencia de él que nunca mostró inconformidad. Si algo me caracteriza es ser un libro abierto, una mujer frontal que aborrece las hipocresías y eso es lo que el público quiere ver", añadió.

La boricua agregó que antes de la primera función, había conversado con Clovis sobre el contenido del libreto.

"Estuvo ahí en seis funciones y no se quejó. En presencia de otros compañeros me reuní con él sobre la visita de su novia porque sabía que era una provocación y sobre el contenido de la obra y aunque no acepté hacer un reencuentro con ella y fingir una buena relación como se me solicitó, se le brindó el espacio y las atenciones", explicó.

"Como siempre he dicho, a Clovis lo quiero como un hijo, respeto su relación y aquí estaré cuando me necesite", finalizó.