Mayra Santos Febres presenta novela inspirada en la vida de Julia de Burgos

La destacada escritora puertorriqueña Mayra Santos-Febres presentará su nueva novela, La otra Julia, el próximo miércoles, 11 de diciembre a las 6:30 p.m. en The Bookmark, ubicado en Liberty Square, San Patricio Plaza.

Este evento marca un hito en la literatura puertorriqueña, al ser la primera vez que la vida de Julia de Burgos, una de las figuras más importantes de la cultura nacional, es fuente de inspiración para una novela.

Julia de Burgos, reconocida no solo en Puerto Rico sino también internacionalmente, fue una poeta visionaria cuya obra y vida han inspirado múltiples biografías, ensayos y homenajes. Entre estas destaca la biografía escrita por la propia Santos-Febres durante el centenario de Julia en 2014. Sin embargo, La otra Julia es el primer libro que se adentra en su vida desde una perspectiva novelística, explorando no solo su legado como escritora, sino también las complejidades humanas detrás de esta figura icónica.

“Julia resume en su vida todas las etapas, no solo de las mujeres, sino de todo Puerto Rico, el Caribe y sus diásporas. Estos procesos de vida necesitan una discusión más profunda sobre quién fue Julia y lo que representa para nuestro pueblo. Trabajar en su biografía durante su centenario me permitió descubrir que su historia iba más allá de lo conocido, revelando facetas que aún no se habían explorado. Del mismo modo, me di cuenta de que, a pesar de ser una figura tan importante en nuestra cultura, reconocida de múltiples maneras, nunca se había escrito una novela sobre ella,” explicó Santos-Febres, en declaraciones escritas.

La presentación en The Bookmark ofrecerá a los asistentes la oportunidad de escuchar a Mayra Santos-Febres compartir detalles sobre el proceso creativo detrás de la novela.