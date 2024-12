“Me arrepiento”: padre admite que golpeó a su bebé de 29 días de nacido

Un juez encontró causa para arresto este miércoles contra los padres de un bebé de 29 días que murió el pasado mes de octubre en la urbanización Alturas de Yanes, en Florida.

El padre del bebé admitió haber golpeado al pequeño. El menor presentaba hematomas en el rostro y una pierna. "No podía aguantar más nada. No sabía lo que estaba haciendo. Me arrepiento" dijo entre llanto Christian Pagán Montoyo.

Inicialmente ambos indicaron que el infante cayó de un sillón y que no lo llevaron al hospital por tener miedo, ya que anteriormente habían tenido un caso con el Departamento de la Familia. No fue hasta que el bebé empezó a mostrarse pálido el día siguiente que llamaron al 9-1-1.

Al hombre se le impuso una fianza global de $250,000, mientras que a la madre de $20,000.

