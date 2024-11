Pastora negará oración a los que votaron íntegro por el PNP

La pastora Iris Nanette Torres Padilla de la iglesia El Caballero de la Cruz, advirtió este domingo que no aceptará peticiones de oración a los que votaron íntegro bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP) en lugar de votar por Javier Jiménez, quien fue candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad.

"Solamente le digo a este país: No te quejes, no te atrevas a pedir oración por alguna persecución, porque yo no voy a orar por usted. No te atreves a protestar por nada. Porque usted prefirió escoger por miedo que creerle a Dios", dijo Torres Padilla.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La Pastora Nanet, quien había ordenado a sus feligreses a votar por Javier Jiménez, desde el púlpito lanza una advertencia a todo aquel que votó PNP



Habrá salvación, solo si enseñas la papeleta votando por Proyecto Dignidad 🫠 pic.twitter.com/1ELO1klCMn — Puestos Pa'l Problema (@ElPodcastPPP) November 10, 2024

Inmediatamente, el senador Thomas Rivera Schatz acudió a sus redes sociales, como de costumbre, para reaccionar a las expresiones de la pastora.

"Que pena escucharle negándole sus “poderosas” oraciones a sus propios feligreses y a Puerto Rico. ¡Muy cristiano ese proceder suyo!", afirmó el nuevo presidente del Senado.

"Siempre, SIEMPRE, es bueno orar. Pedirle a nuestro Padre con fe y humildad. El nunca nos pone condiciones y siempre nos ofrece lo que nos conviene mejor. Solo le pido a usted, que nunca ore por mi, ni por mi partido, como lo hizo por Javier Jiménez y Proyecto Dignidad. Por favor, no lo haga", agregó.

Según datos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jiménez obtuvo solo el 6.71% de los votos terminando en la cuarta posición.