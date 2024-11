Pedaleo por los Pacientes de Cáncer

Empleados de Bristol Myers Squibb Puerto Rico realizaron un recorrido en bicicleta por dos días y visitaron centros de cáncer en los municipios de Ponce, Mayagüez, Manatí y San Juan. Los ciclistas compartieron sus experiencias con los pacientes y el personal de los centros, demostrando su compromiso con las personas que luchan contra el cáncer.

Este año, los empleados ciclistas honraron a los pacientes haciendo un recorrido por distintos Centros de Cáncer localizados en Ponce, Mayagüez, Manatí y San Juan para demostrar su compromiso con las personas que están luchando contra el cáncer en Puerto Rico.

Pedaleo por los pacientes enfatiza el compromiso de Bristol Myers Squibb con los pacientes con cáncer, e iniciativas como estas tienen un impacto positivo en dar esperanza y transformar las vidas de los pacientes y sus familias. Algunos ciclistas son sobrevivientes de cáncer, mientras que otros lo hacen en honor a sus seres queridos, familiares y amigos que se han visto afectados por esta enfermedad, demostrando que no están solos en esta lucha y que juntos pueden cambiar las expectativas de supervivencia", explicó Maribelis Ruiz, directora unidad Hematología y Oncología del área comercial de Bristol Myers Squibb de Puerto Rico.

El compromiso de la empresa está profundamente arraigado en su cultura centrada en el paciente y va más allá de las responsabilidades diarias. "En Bristol Myers Squibb, nos impulsa una sola visión: transformar la vida de los pacientes a través de la ciencia. Mi mayor motivación para el ciclismo es que soy un sobreviviente de cáncer. El camino no fue fácil. En el momento de mi diagnóstico, no había la misma disponibilidad de tratamientos o medicamentos que existen ahora. Sin embargo, mis ganas de vivir y el apoyo de mi familia, amigos y parientes fueron fundamentales para mi recuperación. Ahora me toca a mí dar ese apoyo a mi madre, a la que le diagnosticaron cáncer de mama, y a mi padre, que está recibiendo tratamiento para el cáncer de piel. La enfermedad me ha golpeado duro, quiero expresar mi apoyo a mis padres como lo hicieron conmigo cuando lo necesité. Ayudar a la Sociedad Americana Contra El Cáncer de Puerto Rico, que me apoyó tanto cuando más lo necesitaba, es un honor. Les digo a los pacientes: ¡No se rindan! Estoy aquí para apoyarlos", dijo Alexis Matos, gerente y especialista en diseño instruccional y capacitación de Bristol Myers Squibb.

Durante 11 años, la fuerza laboral global de Bristol Myers Squibb se ha unido para demostrar su compromiso con la investigación del cáncer a través de las iniciativas Country 2 Country 4 Cancer (Europa), Coast 2 Coast 4 Cancer (Estados Unidos) y Continent 2 Continent 4 Cancer (Japón y América Latina), conocidas colectivamente como C2C4C. La tradición comenzó en 2014 cuando un grupo de empleados de oncología de todo Estados Unidos sintió la necesidad de hacer más por las personas afectadas por el cáncer. Estos esfuerzos se expandieron a Europa en 2016, Japón en 2021 y América Latina en 2022.

"Nuestro compromiso con la causa va más allá de una tarea diaria. Este año, los empleados de Bristol Myers Squibb Puerto Rico participarán por primera vez en la rodada C2C4C Latin America. Los ciclistas han entrenado durante más de cinco meses para entrenar física y emocionalmente y poder recorrer 1,200 kilómetros en tres días en Chile. La misión de C2C4C Latin America es recaudar fondos para avanzar en la investigación del cáncer. Este año, el equipo de Puerto Rico montaran en apoyo de la Sociedad Americana del Cáncer de Puerto Rico, miembro de la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC). Por eso, hemos compartido nuestras experiencias con pacientes y centros para demostrar que no están solos en esta lucha", concluyó Juan Diddi, quien el año pasado participó en el C2C4C Estados Unidos y corrió un segmento de 3 días.