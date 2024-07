Pierluisi: Si prueban negligencia, gobierno no pagará los $4 millones a LUMA

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo el lunes que si se demuestra que hubo negligencia por parte de LUMA Energy con el proceso de transportar e instalar el transformador defectuoso en la subestación de Santa Isabel, no se le pagará al consorcio los $4 millones del costo del operativo.

“Si se confirmara que ahí hubo negligencia, pues nuevamente ese costo que salga del peculio de los fondos propios de LUMA. Pero yo no me quiero adelantar a los eventos, porque eso los tienen que investigar, tienen que determinar qué pruebas se le hicieron a ese transformador antes de transportarlo, qué información tenía LUMA en cuanto a la condición del transformador antes de transportarlo", dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Eso es inconcebible. Es increíble que haya pasado eso. Ya el Negociado y la Autoridad de las Alianzas Público Privada están tomando cartas en el asunto. Ahora, lo importante es que LUMA le provea a esa región un transformador de gran capacidad que sería ubicado en la subestación en Santa Isabel. Sé que falló el transformador que se había transportado desde Caguas, lo cual es extremadamente lamentable. Y eso se está investigando por qué sucedió eso y si se pudo haber evitado”, añadió.

Además, el primer ejecutivo reaccionó a la controversia con el alcalde de Maunabo, Ángel Omar Lafuente Amaro que bloqueó el paso a los empleados de LUMA para sacar el transformador que está en su pueblo para utilizarlo en Santa Isabel.

“En cuanto a Maunabo, ahí lo importante es, o sea, LUMA tiene que proveerse el servicio eléctrico adecuado que el pueblo espera en todo Puerto Rico. Así que en el caso de Maunabo tiene que garantizarle, por ejemplo, confirmarle al alcalde que ese transformador que está allí y que desea transportar a Santa Isabel no se está utilizando al presente en Maunabo y que se puede remover de allí sin afectar el servicio de la gente de Maunabo. Eso le corresponde a LUMA hacerlo con el alcalde. Yo estoy seguro que lo que el alcalde está haciendo es expresando una inquietud de que se afecte el servicio en su pueblo, obviamente, en otras palabras, es como diciendo no desvistamos un santo para vestir otro. Pero ahí tiene que entrar LUMA y hacerle las representaciones necesarias al alcalde para que entonces no haya esta controversia”, dijo el mandatario.

El pasado jueves, LUMA Energy dio a conocer que el transformador que movieron a un costo de $4 millones de Caguas hasta Santa Isabel para darle servicio a los pueblos de Aibonito, Santa Isabel y Coamo presentó fallas en el proceso de instalación y como consecuencia, tendrían que utilizar otro equipo que se encuentra en el barrio Talante de Maunabo para culminar los trabajos. El alcalde de Maunabo se opone al traslado.