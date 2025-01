Rivera Schatz dice que le importa “un pito” la estatua de Trump

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, rechazó el miércoles la propuesta de la gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón de colocar una estatua del expresidente Donald John Trump en El Capitolio, al señalar que “le importa un pito”.

“En el recinto del Capitolio mandamos nosotros, y nadie más. Ah, ¿que escuchamos sugerencias? Pues claro. Que seremos cordiales, pues claro. Pero en el Capitolio las tomamos aquí, no en ningún otro sitio”, expresó Rivera Schatz durante su turno en la sesión ordinaria de la Cámara Alta.

El presidente del Senado sugirió, con ironía, que la estatua podría ubicarse en otros lugares. “Tal vez la plaza, la estatua de Trump, deberemos ponerla en la costa de Loíza que está sufriendo de grave erosión para llamar atención de lo que está pasando allí. Tal vez la estatua de Trump la deberemos poner en algunos municipios pobres, compañeros, para que miren hacia allá”, afirmó.

Rivera Schatz fue enfático en su postura. “Así que me importa un pito la estatua de Donald Trump, un soberano pito la estatua de Donald Trump. Nosotros vinimos a trabajar aquí y no vamos a permitir que diluya nuestro trabajo en la obstinación política contra los suegros de la gobernadora, en la obstinación de querer hacer ver que aquí alguien está aplastando o de que aquí alguien no está cumpliendo o de que estamos marginando. Mi partido no se fundó para eso”, concluyó.

Este cuatrienio, el Senado está a cargo de la Superintendencia del Capitolio, encargada de las propiedades del distrito capitolino. Ello incluye las plazas, estatuas, seguridad, entre otros.

