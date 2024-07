Rodríguez Aguiló no entrará en controversia con JGo por endoso a Johnny Méndez

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló, aseguró este martes que no entrará en controversia ni se distraerá por el endoso de Jenniffer González a Carlos "Johnny" Méndez para presidir la Cámara de Representantes.

Aunque Rodríguez Aguiló aspira al cargo, sostuvo que su enfoque va dirigido a que González Colón gane la gobernación y que la colectividad obtenga mayoría en Cámara y Senado.

“Yo respeto la posición de Jenniffer. En estos 111 días de campaña que nos quedan para el 5 de noviembre, yo no voy a entrar en ninguna controversia. Esto no puede ser una distracción para la campaña del Partido Nuevo Progresista, mucho menos a la gobernación y la Cámara de Representantes. Yo estoy enfocado de buscar los votos para que gane el Partido Nuevo Progresista, que Jenniffer sea la gobernadora”, expresó el representante en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

“¿Aspiro? Digo que sí. Tengo el respaldo de compañeros y compañeras en diferentes distritos representativos, en distintas posiciones, y continuamos, pero enfocados en ganar la mayoría. Ese es el norte”, sostuvo.

Las expresiones de la candidata a la gobernación por la palma se dieron el pasado fin de semana en una actividad pública.

Nombró un comité de plataforma de programa de Gobierno.