Satélites Starlink y un cohete podrían verse en Puerto Rico

La probabilidad de tal vez lograr ver una línea o fila de 22 satélites Starlink en Puerto Rico, sería posible este domingo.

"El posible avistamiento sería entre las 7:03 pm y 7:10 pm, mirando hacia el noroeste", indicó la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

La entidad educativa aclaró que se trata de un posible avistamiento, ya que la empresa SpaceX realiza intentos para que sus satélites no resulten muy reflectivos ante los reclamos de la comunidad científica, debido a tantos satélites pasando frente a diversos objetos celestes que están siendo estudiados, afectando las investigaciones científicas.

"Aún así, existe la posibilidad de que los satélites resulten visibles desde algunas áreas de la Isla, especialmente desde las zonas menos iluminadas", señaló la SAC.

El grupo de 22 satélites fue lanzado en la noche del sábado a bordo de un cohete Falcon 9 desde la Base Vandenberg en California, con el objetivo de ampliar la cobertura de internet satelital que ofrece Starlink.

La SAC sugiere anotar un recordatorio en el celular para intentar ver el posible avistamiento del "tren de satélites" que ocurre entre 7:03 pm y 7:10 pm, y puede ver en esta ilustración hacia dónde mirar.

Otro avistamiento más tarde en la noche: un Cohete

Para aquellos que aún estén de pie pasada la medianoche (domingo para lunes), un cohete que estaría despegando a la 1:00 am (hora de PR) desde Cabo Cañaveral en la Florida, resultaría visible desde la Isla entre la 1:07 am y 1:09 am mirando en dirección al horizonte noroeste.

De ser pospuesto para un poco más tarde, de todos modos su estela resultaría visible minutos después desde Puerto Rico, ya que sería lanzado con una trayectoria hacia nuestra zona, explicó la organización.