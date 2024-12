Tatito: Extraordinaria cerrará el 11 de diciembre si no hay consenso en el PNP

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, advirtió el lunes que, si no se logra un consenso entre los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) sobre las medidas convocadas en la Sesión Extraordinaria, se procederá a cerrar los trabajos de la Asamblea Legislativa “sine die” el próximo miércoles, 11 de diciembre.

“Vamos a sesionar hoy. No va a haber acción o aprobación de ninguna medida. Sencillamente vamos a comenzar los trabajos para darle espacio a las partes que están dialogando. Si se llega a algún tipo de punto de encuentro antes del 11 de diciembre, se le dará paso a los trabajos. Si no, cerramos el miércoles 11”, señaló Hernández Montañez en conferencia de prensa en el Capitolio.

El líder cameral explicó que gran parte de las iniciativas sometidas por el gobernador saliente, Pedro Pierluisi, no han sido aún radicadas en la Cámara. Entre ellas, mencionó un incentivo de $250 millones para contribuyentes, una medida sobre incentivos en centros urbanos y cambios en la política pública de Vivienda Pública. Todas deben pasar primero por el Senado antes de llegar a la Cámara.

En total, el gobernador convocó 10 medidas. Hernández Montañez detalló que el Proyecto del Senado 1497 no ha llegado a la Cámara; el Proyecto de la Cámara 2197, radicado el 3 de octubre, recibirá primera lectura hoy, pero no se trata de un asunto urgente.

Además, la Resolución Conjunta de la Cámara 696 —aprobada en junio— está pendiente de acción en el Senado. Otros proyectos, como el Proyecto de la Cámara 2199, radicado el 5 de diciembre, también se leerán, pero no son de emergencia.

El presidente de la Cámara insistió en que sin el apoyo del PNP estos proyectos no podrán avanzar. Por ello, le está dando tiempo a las conversaciones entre las delegaciones y el gobernador saliente.

“Por respeto, le damos espacio al Senado y al PNP. Si hay algún punto de encuentro de aquí al miércoles, entonces presentaremos un plan de trabajo para los días siguientes. Si no hay acuerdo, si no hay diálogo, si no hay entendidos sobre las medidas, culminamos los trabajos el próximo miércoles, 11 de diciembre”, concluyó Hernández Montañez.