Vistas de transición 2024: aquí el calendario

El presidente del Comité de Transición Entrante, el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Cruz, dio a conocer el calendario de vistas del proceso de transición del gobierno de Puerto Rico y la distribución de presentación de los agencias.

Rivera Cruz hizo el anuncio acompañado de los todos los miembros del Comité de Transición: Lcdo. Oriol Campos Hernández, Lcdo Marcos Rodríguez Ema, Dra. Zayira Jordán Conde, Prof. Jorge Colberg Toro, Lcda. Veronica Ferraiuoli Hornedo, honorable Juan Zaragoza Gómez, Lcdo. César A. Alvarado Torres, Sra. Tere Riera Carrión y la Lcda. Janet Parra Mercado. A su vez anunció el nombramiento de Jorge Rivera López como director ejecutivo del Comité.

“Para la gobernadora electa Jenniffer González, es importante que esta transición corra de manera transparente, donde conozcamos el estado de sus agencias, donde la gobernadora electa conozca la situación fiscal actual de las finanzas de Puerto Rico, las transacciones de personal y extensiones de contratos en las agencias y corporaciones públicas, los proyectos que estén en proceso, los que no han comenzado, entre muchas otras cosas que le den la visibilidad necesaria para ella arrancar con las acciones concretas con las cuales se comprometió con el pueblo a partir del próximo 2 de enero“, expresó el presidente del Comité Ramón Luis Rivera, quien por segunda ocasión preside un comité de transición de un gobierno entrante.

Las sobre más de 130 agencias que hay en el gobierno de Puerto Rico, rindieron su informe de transición al 31 de octubre de 2024 ante el Departamento de Estado. El Comité de Transición Entrante determinó la lista de agencias citadas a deponer por la prioridad de los asuntos que les compete, sin embargo, dejaron abiertas la posibilidad a futuras vistas para invitar a más agencias, según se vayan desarrollando las vistas y la discusión de la información provista. “Tenemos que ir sobre el contenido de estos informes, pero igual tenemos que hacerle preguntas puntuales a los jefes de agencias de todas las transacciones que se están llevando a cabo de personal, de subastas que comenzaron justo antes de las elecciones. Yo estoy seguro y espero que podamos contar con la colaboración del gobernador Pierluisi para que mande a paralizar todas estas transacciones que buscan comprometer el presupuesto que le corresponde administrar a la gobernadora electa y deben ser procesos que los deben llevar a cabo por los nuevos jefes de agencias”, puntualizó Rivera Cruz.

Las vistas se transmitirán por la página del Departamento de Estado que habilitará un enlace en su página web y por la estación WIPR.

Calendario:

miércoles, 20 de noviembre de 2024

1:00 pm Tema: Reconstrucción

1- Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés)

2-Departamento de la Vivienda



jueves, 21 de noviembre de 2024

8:30 am Tema: Energía

1-Autoridad de Energía Eléctrica (PREPA, por sus siglas en inglés)

2-Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR)

3-Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3, por sus siglas en inglés)



viernes, 22 de noviembre de 2024

8:30 am Tema: Infraestructura

1.Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (PRASA, por sus siglas en inglés)

2.Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)

3.Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP)

4.Autoridad de Transporte Integrado (ATI, incluye a la AMA y a ATM)

5.Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI)



lunes, 25 de noviembre de 2024

8:30 am Tema: Recursos Humanos

1.Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

2.Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico

3.Administración de Rehabilitación Vocacional



lunes, 25 de noviembre de 2024

1:00 pm

A. Departamento de Seguridad Pública y sus Negociados:

1.Policía de Puerto Rico

2.Negociado de Bomberos

3.Negociado de Emergencias Médicas

4.Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres

5.Negociado de Sistema de Emergencias 9-1-1

6.Negociado de Investigaciones Especiales



B. Departamento de Justicia



C. Departamento de Rehabilitación y Corrección

1.Programa de Salud Correccional (PSC)



martes, 26 de noviembre de 2024

8:30 am Tema: Salud

1.Departamento de Salud

2.Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES)

3.Administración de Servicios Médicos (ASEM)

4.Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA)

5.Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE)

6.Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA)



miércoles, 27 de noviembre de 2024

8:30 am Tema: Desarrollo Económico

A. Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) y sus agencias y programas adscritos:

1.Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)

2.PRIDCO

3.OEP

4.PDJ

5.PDL

6.otros



miércoles, 27 de noviembre de 2024

1:00 pm Tema: Tecnología y Telecomunicaciones

1.Puerto Rico Innovation & Technology Service (PRITS)

2.Negociado de Telecomunicaciones



lunes, 2 de diciembre de 2024

8:30 am Tema: Educación y manejo de escuelas

1.Departamento de Educación

2.Universidad de Puerto Rico

3.Oficina para el Manejo de Escuelas Públicas (OMEP)

4.Autoridad de Edificios Públicos (AEP)



martes, 3 de diciembre de 2024

8:30 am Grupo Fiscal:

1.Departamento de Hacienda

2.Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)

3.Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF)



miércoles, 4 de diciembre de 2024

8:30 am

A. Departamento de la Familia y sus administraciones:

Administración de Familia y Niños (ADFAN)

2.Administración para el Sustento de Menores (ASUME)

3.Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN)



miércoles, 4 de diciembre de 2024

1:00 pm

1.Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)

2.Departamento de Agricultura



jueves, 5 de diciembre de 2024

8:30 am

1.Oficina del Comisionado de Seguros

2.Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras