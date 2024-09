¿Votará por la Alianza? Carmen Yulín dice que “lo que se ve no se pregunta”

“Lo que se ve no se pregunta”

Esta fue la cita del cantante Juan Gabriel que utilizó este martes la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, al hablar sobre por quién votará en las elecciones del 5 de noviembre.

Yulín Cruz dejó claro que su voto no será ni para el Partido Popular Democrático (PPD), Partido Nuevo Progresista (PNP), ni Proyecto Dignidad. Sin embargo, tampoco quiso expresar públicamente su apoyo al candidato a la gobernación por la Alianza, Juan Dalmau.

"Evidentemente voy a votar y voy a decir algo como decía Juan Gabriel: “Lo que se ve no se pregunta”. El país tiene que tener una idea clara de por dónde yo voy, pero, ¿por qué yo no lo articulo? El país sabe que soy aliancista….el país sabe que yo soy capaz de mirar fuera de los deslindes político partidistas", expresó Yulín Cruz en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

“Todo el mundo tiene que saber por dónde yo voy. Yo nunca me he escondido para eso. Yo soy aliancista, y creo en un futuro de alianzas para Puerto Rico. Yo voy a votar por espacios de convergencia, espacios de alianzas", añadió.

No obstante, sí dio su apoyo a Manuel Natal para la alcaldía de San Juan por el MVC.

Opinó, además, que Jesús Manuel Ortiz, candidato a la gobernación por el PPD, no tiene posibilidades de triunfo por "falta de mensaje y profundidad en ese mensaje".

"Me parece que Jesús Manuel responde a unos escenarios dentro del Partido Popular conversvadores. Jesús Manuel es una persona honesta, es una persona decente, es una persona que entra al servicio público por las razones correctas. Es una persona a quien yo respeto. Falta mensaje, falta profundidad en ese mensaje. No quiero decir con eso que no sea inteligente. Es un hombre inteligente, pero cuando una organización trata de ser todo para muchos, termina siendo poco para todos. [El PPD] tiene que definir su norte", sostuvo.

Anunció, además, que no volverá a aspirar a ningún cargo electivo.