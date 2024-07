Yarimar Mercado bota el frío olímpico en el evento de 10m rifle de aire

La olímpica Yarimar Mercado Martínez finalizó este domingo su primer evento de sus terceros Juegos Olímpicos edición París 2024. En esta ocasión no pudo adelantar a la final de 10 metros rifle de aire en el Centro de Tiro de Châteauroux, una subsede fuera de la capital parisina.

“Esta competencia fue buena. Me siento que me dio el calentamiento para lo próximo, que es mi evento principal (rifle tres posiciones a 50 metros)”, dijo Mercado Martínez.

“Boté el frío olímpico. El corazón me latía hasta la cabeza. Al final me sentí súper bien y sólida. Me voy con eso para lo que es mi principal competencia el próximo jueves”, añadió la triple olímpica.

La competencia tuvo 44 deportistas, de los cuales ocho pasaron a la final a celebrarse este lunes a partir de las 3:30 a.m. de Puerto Rico/9:30 a.m. de París. La coreana Hyojin hizo récord olímpico de clasificación 634.5 puntos para ser la mejor clasificada.

La puertorriqueña finalizó 39 con 622 puntos. El segundo evento olímpico en el que ella estará participando es en rifle tres posiciones a 50 metros el 1ro de agosto.