Grace Claxton tendrá otra oportunidad de clasificar a la semifinal de 400 metros vallas

La olímpica Grace Claxton Joseph tendrá una segunda oportunidad de clasificar a la semifinal en el evento de los 400 metros vallas en los Juegos Olímpicos París 2024.

La nuestra llegó sexta en la carrera con un tiempo de 56.29.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Para este evento, 400 metros vallas, la ronda de repechaje será el lunes desde las 4:50 a.m.Puerto Rico/10:50 a.m. París. La semifinal se disputará el martes a partir de la 1:00 p.m. Puerto Rico/ 7:00 p.m. París. Mientras, la carrera por las medallas es el jueves en la sección de la 1:00 p.m. Puerto Rico/ 7:00 p.m. París.

En esta ocasión tiene dos elementos nuevos en su vida: es una madre inspirada por su niño Thyree y en el ámbito deportivo es la primera vez que su evento contará con una ronda de repechaje.

Claxton Joseph regresó al escenario olímpico, luego de ocho años cuando hizo su debut en los Juegos Olímpicos 2016 en Río de Janeiro, Brasil. Lo vuelve hacer en el mismo evento: 400 metros con vallas. Una carrera sumamente técnica. Su boleto olímpico fue por el escalafón mundial con la posición 38 y la suma de 1,226 puntos.

La inspiración para su clasificación fue su niño Thyree. Su meta es bajar de los 55 segundos. Posee 54.92 como la mejor marca de la temporada y su marca personal es de 54.40 segundos.

Según el Comité Organizador en los Juegos Olímpicos de París 2024, las pruebas individuales de atletismo de los 200 metros a los 1,500 metros (incluidas las de vallas) tendrán una ronda de repesca. Esto significa que los atletas que no logren clasificarse a la siguiente ronda en la primera ronda tendrá una segunda oportunidad de entrar en semifinales al participar en la llamada ronda de repechaje o repesca. A excepción de los atletas descalificados, los que no comenzaron la competencia y los que no terminaron la competencia.

Este nuevo formato reemplazará al sistema anterior, en el que solo los atletas con los tiempos más rápidos en primera ronda se clasificaban. Por lo que, seis distancias, tanto en categoría masculina como femenina, pasarán a tener cuatro rondas en lugar de las tres habituales.