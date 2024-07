Rafa Campos y Pedro Fernández inician este jueves su participación olímpica

Puerto Rico comienza el jueves su segunda semana de competencia en los Juegos Olímpicos de París 2024, con la participación del golfista Rafael “Rafa” Campos y el velerista Pedro Fernández.

“La experiencia es fenomenal. Me he dicho un par de veces que no tengo por qué preocuparme, que son los Juegos Olímpicos y que los voy a disfrutar al máximo,” dijo Campos en declaraciones escritas.

Campos, de 36 años, participará en sus segundos Juegos Olímpicos, habiendo sido el primer varón en clasificar a la isla en Tokio 2020. Saldrá a las 6:17 a.m. hora de Puerto Rico en el Campo Nacional de Golf, junto a Sharma Shubhankar de India y Carlos Ortiz de México. Las rondas se extenderán hasta el domingo, 4 de agosto.

El velerista Pedro Fernández debutará en los Juegos Olímpicos con dos de las diez carreras programadas en el evento de dinghy en Marsella, Francia. La salida está prevista para las 6:15 de la mañana de Puerto Rico. La competencia tendrá cinco días para completar las carreras, y el jueves, 6 de agosto será la carrera por la medalla.

Fernández consiguió su clasificación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.