Abandonan a niña hispana en un hospital de Texas, buscan a sus familiares

Texas - El Departamento de la Familia y Protección de Texas pide la ayuda de la ciudadanía para poder identificar la familia de una niña hispana abandonada en un hospital de Dallas.

Se informó que la menor, quien sólo dice que su nombre es Alejandra, fue dejada en la sala de emergencias del hospital Baylor el lunes posiblemente por su madre.

La niña, quien puede tener unos 6 años, no ha podido dar información concreta que pueda identificar algún familiar.

Todo aquel que tenga información se puede comunicar al Departamento de la Familia y Protección con María Villegas al 214-901-4649.

¿QUÉ DICE LA LEY?

Nuestra reportera Zully Salgado habó con la abogada de derecho familia, Isabela García y ésta dijo que es "un abandono muy severo. Probablemente van a colocar a la niña con una familia que está registrada con el gobierno (foster parents). La van a mantener en un hogar confidencial y van a buscar a sus padres".

En el estado de Texas existe la ley Safe Haven o la ley Moisés, la cual permite que dejes a un recién nacido en lugares seguros como hospitales, bomberos o policía y no hará preguntas. No obstante, en este caso no califica ya que se trata de un niño de seis años.

La madre podría llegar a perder la custodia y se le podrían imponer cargos penales.

