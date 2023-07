“Nuestros corazones están rotos”: lamentan la muerte de bomberos tras voraz incendio

Qué saber Dos estaciones de bomberos están de luto en el East Ward de Newark después de que dos de los suyos murieran mientras luchaban contra un incendio masivo que estalló a bordo de un buque de carga en Port Newark el miércoles por la noche.

Augusto Acabou, de 45 años, y Wayne Brooks Jr., de 49, tuvieron una chispa que atrajo a la gente, pero ahora sus muertes tienen a la ciudad de Newark en profundo duelo.

"Simplemente no puedo imaginar por lo que estaban pasando cuando se perdieron y no pudieron salir", dijo el capitán del Departamento de Bomberos de Newark, José Alves.

NUEVA YORK -- Dos estaciones de bomberos están de luto en el East Ward de Newark después de que dos de los suyos murieran mientras luchaban contra un incendio masivo que estalló a bordo de un buque de carga en Port Newark el miércoles por la noche.

Augusto Acabou, de 45 años, y Wayne Brooks Jr., de 49, tuvieron una chispa que atrajo a la gente, pero ahora sus muertes tienen a la ciudad de Newark en profundo duelo.

"Esto es como el último, último sacrificio", dijo el jefe de bomberos de Newark, Rufus Jackson.

Los bomberos cubrieron banderines de luto afuera de las estaciones de bomberos de East Ward donde trabajaban Acabou y Brooks: Engine 16 en Ferry Street y Ladder 9 en Elm Street.

Acabou trabajó en la Máquina 16 durante 10 años, donde se le conocía como el bombero destinado a convertirse en capitán. Brooks estaba con Ladder 9, donde tenía aún más experiencia en el departamento de bomberos.

“Es una pérdida dura para la comunidad”, dijo Jason Torres, quien administra un restaurante al otro lado de la calle de Ladder 9.

Torres vio a Brooks, a quien todos en la cuadra cariñosamente llamaban "Bear" ese mismo día miércoles. El peso de la pérdida aún no se ha asentado, dijo.

"Siempre era, 'Hola, buenos días. ¿Cómo estás?'", dijo Torres. "Muy buen chico".

El alcalde Ras Baraka y otros dignatarios de la ciudad fueron vistos en la casa de Acabou en Newark para expresar sus condolencias y consolar a su familia, mientras sus vecinos aún estaban conmocionados.

“Lamento que haya fallecido tratando de ayudar en una emergencia”, dijo John Alarcón.

"QUITADO DE NOSOTROS DEMASIADO PRONTO": FAMILIAS, EQUIPOS DE BOMBEROS DEVASTADOS POR LA PÉRDIDA

La doble pérdida tiene a los bomberos de Newark tambaleándose, tratando de procesar lo que sucedió.

"Simplemente no puedo imaginar por lo que estaban pasando cuando se perdieron y no pudieron salir", dijo el capitán del Departamento de Bomberos de Newark, José Alves.

El Sindicato de Bomberos de Newark realizó una conferencia de prensa el viernes junto a familiares, amigos y seres queridos de Acabou y Brooks.

"Somos una familia muy unida… así que veo a Wayne no solo como mi sobrino, sino como mi hijo", dijo el tío de Brooks, Rodger Terry, durante la emotiva conferencia de prensa. "Ha sido un día muy, muy difícil más o menos. Nadie ha dormido mucho. Y juntos como familia intentaremos superar este momento terrible".

El tío de Brooks continuó compartiendo cómo "Wayne quiso ser bombero toda su vida", siendo el primero en su clase de bombero y un tremendo atleta que fue uno de los mejores esgrimistas del estado cuando se graduó de St. Benedict's Prep en Newark.

"Un superhombre de la vida real, una persona que se preocupaba por todo tipo de personas", dijo Terry sobre Brooks, y agregó con voz temblorosa: "Nuestros corazones están rotos… Por favor, les pido a todos que continúen orando por las familias de estos dos jóvenes, necesitamos mucha oración y mucha edificación”.

El bombero Michael Johnson, de Ladder 4, compartió sentimientos similares llamando a Brooks por su apodo.

"'Bear' era una persona increíble", dijo Johnson entre lágrimas. "Un gran líder, un gran amigo, un gran hermano. Amaba a su familia. Amaba su trabajo. Es un momento muy difícil… nunca lo olvidaremos. Ha tocado la vida de todos".

Johnson continuó describiendo cuánto amaba Brooks a su esposa, hijos y trabajo "más que nada".

Mientras tanto, un emocionado capitán Greg Meehan, de Ladder 4, llamó a Brooks "uno de mis muchachos".

"Su nombre estará en nuestras mentes por el resto de nuestras vidas", dijo. "No va a haber un día en el que no recordaremos a 'Bear'. Es único en su clase. En cuanto a Auggie, lo escucharán una y otra vez: optimista, motivado, simplemente un gran individuo. Ellos simplemente nos los quitaron demasiado pronto".

Carlos Henriques, primo de Acabou, compartió un comunicado de la familia Acabou.

“En nuestro dolor, es difícil describir cuán profundamente amamos a Auggie. Él es nuestro mundo y su muerte prematura ha dejado una ausencia insondable en nuestro hogar”, dijo Henriques. "El sentido del honor de Auggie no tenía paralelo… todo lo que hizo fue para ayudar a los demás, yendo más allá por los necesitados".

Henriques continuó diciendo cómo Acabou mantuvo un vínculo especial con un mentor de la escuela secundaria, un asistente del entrenador de fútbol, ​​que estaba luchando contra el cáncer, hacía mandados y lo apoyaba. La familia solo se enteró de este acto desinteresado esta semana.

"Ese era el tipo de persona que era", dijo Henriques. "Alguien que te trató como familia… Era nuestro héroe".

El vicepresidente del Sindicato de Bomberos de Newark, Eddie Paulo, quien creció con Acabou, dijo que "era duro como un clavo y dulce más allá de lo creíble".

Michael Giunta, presidente del Sindicato de Bomberos de Newark, también dijo que, al igual que Brooks, Acabou era muy dedicado a su familia: un hermano, un tío y un hijo dedicados que vivían en la misma casa que su madre y su padre.

Paulo también destacó el amor de Acabou por la familia y los amigos.

"Auggie era todo acerca de la familia", dijo Paulo. "Auggie, podías encontrarlo en cualquier comida al aire libre familiar, cualquier evento familiar. Haría todo lo posible para asistir. Auggie era un amigo increíble, un colega increíble. El tipo que se alejó de cualquier drama. Ese tipo que trajo una luz a cualquier momento sombrío".

Giunta agradeció a todos los que se acercaron para expresar sus condolencias en todo el país y el mundo, incluido el presidente Joe Biden, quien dijo Giunta llamó a las familias de los bomberos caídos.

La tragedia también ha provocado que las banderas de Nueva Jersey ondeen a media asta en honor a Brooks y Acabou.

Ana Ledo nos actualiza.

EL INFIERNO RASGA A TRAVÉS DEL CARGO, SIGUE ARDIENDO DURANTE MÁS DE 36 HORAS

Los bomberos de Newark fueron enviados al barco atracado alrededor de las 9:30 p.m. para un informe de varios vehículos en llamas a bordo de uno de los buques de carga en el puerto, dijo el director de seguridad pública de Newark, Fritz Fragé.

El fuego era visible desde cierta distancia mientras el humo salía del barco que tiene capacidad para albergar alrededor de 5,000 automóviles.

Según el jefe de bomberos de Newark, Rufus Jackson, el fuego se encontró en el décimo piso del barco, donde cinco o siete vehículos estaban completamente envueltos. Rápidamente se extendió a los pisos 11 y 12.

Los bomberos inicialmente intentaron extinguir el fuego, pero debido al intenso calor, fueron expulsados ​​del área. Fue en ese momento que dos bomberos se perdieron mientras retrocedían, dijo Rufus.

Posteriormente, se realizaron búsquedas para encontrar a los dos bomberos, pero el resto de la unidad no pudo hacerlo.

El incendio se volvió tan intenso que se llamó a numerosas compañías de rescate para ayudar, dijo Rufus durante una conferencia de prensa, y agregó que varias compañías de rescate especializadas en Nueva Jersey y el estado de Nueva York vinieron y ayudaron con búsquedas primarias y secundarias para tratar de localizar a los desaparecidos. para los bomberos, que finalmente fueron encontrados y retirados de la estructura.

"Solo quiero que el mundo sepa que acabamos de perder a dos de los mejores aquí en la ciudad de Newark", dijo Baraka horas después del incendio durante una conferencia de prensa para actualizar al público sobre el asunto. “Dos de nuestros más valientes aquí en esta ciudad que sin dudarlo dieron la vida y probablemente esa mañana no pensaron que estarían combatiendo el incendio en un barco de cinco mil autos. Algo para lo que no se habían entrenado. Y no volverían a casa esa tarde."

El fuego todavía ardía desde el viernes por la mañana cuando se vio un espeso humo negro que salía de la estructura, más de 36 horas desde que se informó por primera vez del incendio masivo el miércoles por la noche.

En una conferencia de prensa el viernes, los funcionarios dijeron que era difícil estimar cuándo se extinguiría el enorme incendio, pero que "podría arder durante un par de días más". A partir del viernes, los equipos que trabajan en el fuego están tratando de enfriar la gran embarcación de acero y estabilizarla, ya que apagar un incendio en un barco es una tarea ardua, dijeron. En este punto, la embarcación está estable, aunque ha habido señales de que se está inclinando y está tratando de bombear parte del agua.

Además, debido a que el fuego ha estado ardiendo durante tanto tiempo, también se está monitoreando la calidad del aire.

Otra preocupación provocada por este incendio mortal es el impacto comercial en el puerto de Newark, el más grande de la costa este y el segundo más grande del país. Ciertos barcos no pueden ingresar al canal ahora debido al incendio del carguero y los esfuerzos continuos para extinguir las llamas.

La causa del incendio aún está bajo investigación.