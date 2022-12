Abren investigación contra congresista electo que mintió sobre su pasado

NUEVA YORK -- El representante electo de Estados Unidos por Nueva York , George Santos, estaba siendo investigado por los fiscales de Long Island el miércoles, luego de que surgieran revelaciones de que el ahora asediado republicano mintió sobre su herencia, educación y pedigrí profesional mientras hacía campaña para el cargo.

A pesar de las crecientes dudas sobre su aptitud para ocupar un cargo federal, Santos no ha mostrado signos de hacerse a un lado, incluso cuando admitió públicamente una larga lista de mentiras.

La fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne T. Donnelly, republicana, dijo que las fabricaciones e inconsistencias eran "nada menos que asombrosas".

“Los residentes del condado de Nassau y otras partes del tercer distrito deben tener un representante honesto y responsable en el Congreso”, dijo. “Si se cometió un delito en este condado, lo procesaremos”.

La campaña de Santos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles.

Está previsto que preste juramento el próximo martes, cuando se vuelva a reunir la Cámara de Representantes de EEUU. Si asume el cargo, podría enfrentar investigaciones por parte del Comité de Ética de la Cámara y el Departamento de Justicia.

El republicano admitió haber mentido sobre tener ascendencia judía, un pedigrí de Wall Street y un título universitario, pero aún tiene que abordar otras preguntas persistentes, incluida la fuente de lo que parece ser una fortuna acumulada rápidamente a pesar de los problemas financieros recientes, incluidos los desalojos y debiendo miles en renta atrasada.

DIVISIÓN REPUBLICANA POR MENTIRAS SOBRE CURRÍCULUM

El también republicano de Long Island, el representante electo Nick Lalota, dijo que estaba preocupado por las revelaciones.

“Creo que se requiere una investigación completa por parte del Comité de Ética de la Cámara y, si es necesario, la aplicación de la ley”, dijo Lalota el martes.

Un portavoz de la oficina del fiscal del condado de Nassau, Brendan Brosh, dijo el miércoles: “Estamos investigando el asunto”. El alcance de la investigación no quedó claro de inmediato.

La oficina del fiscal general de Nueva York también dijo que está investigando los problemas que han salido a la luz.

Otros republicanos criticaron a Santos pero no llegaron a pedirle que se hiciera a un lado.

“El congresista electo George Santos ha quebrantado la confianza del público al hacer declaraciones erróneas graves con respecto a sus antecedentes, experiencia y educación, entre otros temas”, dijo Joseph G. Cairo, presidente del Comité Republicano del Condado de Nassau, que se encuentra dentro del 3er Distrito Congresional.

Las preguntas se intensificaron después de que The New York Times examinara la narrativa que Santos, de 34 años, presentó a los votantes durante su exitosa campaña por un distrito del Congreso que se extiende a ambos lados de los suburbios de la costa norte de Long Island y una franja de Queens.

The Times descubrió registros en Brasil que muestran que Santos fue objeto de una investigación criminal allí en 2008 por acusaciones de que usó cheques robados para comprar artículos en una tienda de ropa en la ciudad de Niteroi. En ese momento, Santos habría tenido 19 años. El Times citó a los fiscales locales diciendo que el caso estaba inactivo porque Santos nunca había comparecido ante la corte.

Santos siguió negando que las autoridades de Sudamérica lo buscaran.

DEMÓCRATAS PIDEN QUE EL REPRESENTANTE ELECTO DIMITA DEL CARGO

Los demócratas se abalanzaron, llamaron a Santos un fabulista en serie y exigieron que voluntariamente no asumiera el cargo.

En su investigación de la oposición sobre Santos, el Comité de Campaña del Congreso Demócrata planteó varias banderas rojas sobre el historial del republicano, pero también aceptó algunas de sus afirmaciones, incluido su historial educativo, como un hecho.

El expediente de 87 páginas buscaba vincularlo con la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de EEUU y su apoyo a afirmaciones infundadas de fraude generalizado en las elecciones presidenciales de 2020. El informe también buscaba presentarlo como un candidato de extrema derecha.

Pero enterrado dentro de su informe, el DCCC había planteado cuestiones sobre su situación financiera inestable y múltiples desalojos que lo dejaron con una deuda de miles de dólares.

Los registros de la campaña federal muestran que prestó a su campaña más de $700,000, pero aún no se ha explicado la fuente de ese dinero.

Si bien su oponente demócrata, Robert Zimmerman, también trató de plantear las tergiversaciones de Santos durante su campaña perdedora, no ganó mucha fuerza.

Zimmerman ha dicho que Santos no es apto para el cargo y le ha pedido que se haga a un lado para que se puedan realizar elecciones especiales.

LAS DISCULPAS DE SANTOS: "HACEMOS COSAS ESTÚPIDAS EN LA VIDA"

En una entrevista con el New York Post a principios de esta semana, Santos se disculpó por sus inventos, pero los minimizó como "pecados" por embellecer su currículum y agregó que "hacemos cosas estúpidas en la vida".

Admitió haber mentido sobre trabajar para Citigroup y Goldman Sachs, además de haber obtenido una licenciatura en finanzas y economía de Baruch College en Nueva York.

Más allá de su currículum, Santos inventó una historia de vida que también ha sido cuestionada, incluidas las afirmaciones de que sus abuelos “huyeron de la persecución judía en Ucrania, se establecieron en Bélgica y nuevamente huyeron de la persecución durante la Segunda Guerra Mundial”.

Durante su campaña, se refirió a sí mismo como “un judío estadounidense orgulloso”.

Se retractó de esa afirmación, diciendo que nunca tuvo la intención de reclamar la herencia judía, lo que probablemente habría aumentado su atractivo entre las filas significativas de votantes judíos de su distrito.

“Soy católico”, le dijo al Post. “Como me enteré de que mi familia materna tenía antecedentes judíos, dije que era ‘judío’”.

En un comunicado el martes, la Coalición Judía Republicana repudió a Santos.

“Nos engañó y tergiversó su herencia. En comentarios públicos y para nosotros personalmente, anteriormente afirmó ser judío”, dijo la coalición. “No será bienvenido en ningún evento futuro del RJC”.

En Fox News el martes por la noche, Santos fue interrogado fulminantemente por la exrepresentante de Hawái Tulsi Gabbard, quien reemplazaba a Tucker Carlson.

"Realmente no pareces estar tomando esto en serio", le dijo.

“Te has disculpado, has dicho que has cometido errores, pero has mentido abiertamente. Una mentira no es un adorno en un currículum”, dijo.

“Mira, estoy de acuerdo con lo que dices”, respondió Santos. "Podemos debatir mi currículum y cómo trabajé con firmas como -".

"¿Es discutible?" Gabbard intervino. "¿O es simplemente falso?".

“No, no es falso en absoluto”, dijo. “Es discutible”.

Santos perdió su primera carrera por el Congreso en 2020, pero volvió a presentarse con éxito este año.